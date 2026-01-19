Od rukometne drame do nogometnih potresa: Ovo je tjedan o kojem se pričalo

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi poseban pregled pod nazivom "Ako ste propustili“, u kojem čitatelji mogu pronaći presjek najvažnijih tekstova, intervjua, analiza i podcasta objavljenih tijekom proteklog tjedna. Tjedan smo, kao i obično, započeli Vikend retrovizorom i spomenutim specijalom, u kojem se podsjećamo ključnih sportskih događaja.

Kako je protekli tjedan obilovao sportskim zbivanjima, tako je i portal Net.hr donio velik broj sadržaja. Nalazimo se u samom srcu Europskog prvenstva u rukometu, koje možete pratiti putem RTL programa i platforme VOYO, a u ovom pregledu donosimo presjek najvažnijih događanja.

Glavna vijest tjedna bio je početak Europskog prvenstva u rukometu, na kojem Hrvatska nastupa u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom. Uoči samog prvenstva razgovarali smo s istaknutim imenima hrvatskog rukometa. Urednik sportske rubrike Silvijo Maksan vodio je razgovor s legendarnim kapetanom Domagojem Duvnjakom, dotaknuvši se njegove potencijalne nove uloge – s parketa na tribinu. Svoja razmišljanja dali su i brojni cijenjeni stručnjaci te bivši reprezentativci.

Iz dalekog Kaira javio nam se i Venio Losert, koji je otkrio kako izgleda svakodnevica u ulozi novog trenera vratara egipatske reprezentacije. U Maksanovom korneru gostovala su brojna imena – od Patrika Ćavara, koji se osvrnuo na probleme hrvatske reprezentacije, do Branka Tamšea, slovenskog trenera Trima Trebnja, koji je analizirao stanje u slovenskoj i hrvatskoj reprezentaciji. Donijeli smo i usporedbu onoga što se može očekivati od tri reprezentacije iz grupe s kojom je Hrvatska.

Nakon dvoboja s Njemačkom, Ivan Ninčević je komentirao što hrvatska krila rade dobro, ali i što još nedostaje. Hrvatska je potom u četvrtak odigrala prvi susret protiv Gruzije, a na Net.hr-u ste mogli čitati detaljne analize i razgovore. Javili smo se Željku Musi, koji je otkrio kako izgleda život umirovljenog reprezentativca, dok mu je Mirza Džomba na svoj prepoznatljiv način odgovorio, unijevši dozu humora.

Gruzija se pokazala kao zanimljiv i specifičan suparnik. Dominik Franculić detaljno je predstavio Gruziju, koju smo gledali kroz rukometno, vaterpolsko i futsal izdanje, a na njegov se tekst osvrnuo i Mirza Džomba u emisiji Vrijeme je za rukomet. Donijeli smo i sastav koji je dočekao „sportskog liliputanca“, koji je pripremio Roko Silov, kao i niz zasebnih tekstova o tome kakav je Gruzija protivnik.

Uoči početka prvenstva donijeli smo i prve slike iz Arene u Malmöu, gdje je naš izvršni urednik Jakov Sedlar podijelio kako radnici pripremaju dvoranu. Objavili smo i ekskluzivne usporedbe cijena hrane i pića u Švedskoj s onima s prošlogodišnjeg prvenstva u Hrvatskoj – rezultati su mnoge iznenadili.

Nakon same utakmice, izraz lica Domagoja Duvnjaka rekao je više od riječi. Iako je Hrvatska na kraju slavila, odmah smo se dotaknuli analize. Mirko Alilović briljirao je kao nekad na terenu, a sada u ulozi komentatora, nazvavši Hrvatsku „momčadi ovisnoj o adrenalinu“, dok je Marino Marić iznio surovu, ali realnu istinu – da danas rukomet igraju svi i da će svaka utakmica biti „voda do grla“.

Pripremili smo i video-sadržaje s najvažnijim trenucima utakmice protiv Gruzije, kao i stručne komentare redakcije nakon svake hrvatske utakmice – od Njemačke do Gruzije. No, prvenstvo nije bilo fokusirano samo na Hrvatsku. Regionalni mediji prenijeli su našu priču o neobičnom trenutku kada su danski domaćini nakon srpskog pogotka pustili pjesmu „Samo pijan mogu da prebolim“, što je, čini se, prethodilo velikom iznenađenju – pobjedi Srbije nad Njemačkom.

Vidjeli smo i rukometnu majstoriju Ukrajinaca, spektakularan pogodak iz slobodnog udarca, kao i popis rukometaša koje vrijedi pratiti na malim ekranima tijekom prvenstva.

Osim aktualnog prvenstva, razgovarali smo i s bivšim reprezentativcem Jakovom Gojunom o njegovoj posljednjoj sezoni, dok je Zdravko Zovko dao ključan i odmjeren stav o tome zašto vjeruje u ovo Europsko prvenstvo. Objavili smo i informaciju o presedanu kada su švedski organizatori zabranili puštanje Thompsonove pjesme „Ako ne znaš što je bilo“, uz službeni odgovor EHF-a.

Paralelno s rukometom, punim intenzitetom pratimo i Europsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu. Razgovarali smo sa stručnjacima o Barakudama, a Mile Smodlaka ključ hrvatske dominacije vidi u obrani. Nakon poraza od Grčke, Milivoj Bebić dao je svoj sud o susretu, uključujući i incident nad Markom Žuvelom.

Počele su i prve najave Europskog prvenstva u futsalu, koje možete pratiti ekskluzivno na platformi VOYO. Najavu su dali kapetan Franco Jelovčić, uoči svog posljednjeg Eura, te David Mataja, koji se nada velikoj završnici.

Vehmir Džakmić nastavio je pomno pratiti FNC, a proteklog tjedna vidjeli smo i prvu press konferenciju uoči FNC-a 27 u Münchenu, uz vidljiv verbalni sukob između dvojice bivših rivala. evo što je Miran Fabjan rekao o Alekandru Iliću, a 'Joker' mu je isto tako brzo vratio. Razgovarali smo i sa prvakom Ivanom Vitasovićem te nam je dao svoj sud uoči Njemačke.

Velika vijest potresla je i hrvatski nogomet. Urednik sporta Net.hr-a Silvijo Maksan među prvima je objavio informacije o preslagivanju čelništva, ostavci Tomislava Svetine i svim posljedicama koje su uslijedile. Cijela saga bila je toliko aktualna da smo spomenuti i u RTL-u Danas.

Osim toga, otvorili smo vrata i svijetu Formule 1. U razgovoru s legendarnim komentatorom Ivicom Blažičkom analizirali smo najavu nove sezone i dolazak nove momčadi na F1 grid.

Na kraju, nismo zaboravili ni najvažniju sporednu stvar na svijetu. Iako je HNL bio u pauzi, prisjetili smo se svega što dolazi, povratka Dinama na europsku scenu protiv Steaue te priča o bivšim igračima i budućim izazovima.

