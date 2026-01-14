FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
uvod u borbu /

Pitanje našeg reportera zapalilo scenu: Pogledajte verbalni okršaj najvećih rivala FNC-a

Naš reporter Vehmir Džakić je pitao Ilića za odgovor na prozivke.

"Sve što sam vidio na snimanju za FON, znam ja i znaju ljudi koji su tamo radili. On je nesigurna osoba", Fabjan se upleo "Pričaj kakav sam u ringu." Ilić je nastavio "Neiskustvo sve govori, on se nije nikada borio van regije. Ja nikad nisam nikog povrijedio na sparingu, u teretani. Svaka čast s kim ti spariraš, ali nema sličnog borca meni u ringu. Ne znam tko može skinuti moj stil, a tebe svako može iziritirati", uslijedile su teške riječi s obje strane i upadanje u riječ.

"Nikad me nije zanimalo kakav je Ilke izvan kaveza i nikad to neću komentirati. U kavezu je plitak potok", rekao je Fabjan

"Potvrdio sam u FON-u ono što sam znao. Jako se nesiguran dječak u tijelu čovjeka. Šest puta je izlazio iz FON-a, ljudi su izrezali devedeset posto toga kakve je probleme radio. Ako je to FNC GOAT okej, ali meni je to ciciban priča. Prije je GOAT Croata koji ima 8-0 iako si nismo dobri. Rocky je izgubio od Stošića, Hatefa i sada od mene. Nisi ozbiljno ime. Prvo trebaš otići u inozemstvo. Onda možemo pričati o imenima, iskustvu", odgovorio je Ilić.

"Ja samo upišem u YouTube Fabjan vs Ilić", rekao je Fabjan.

"Ti ne znaš pričati", rekao mu je Ilić.

"Ja pričam pet jezika"

"Kojih pet jezika, nemoj pričati".

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.1.2026.
15:56
Sportski.net
Aleksandar IlicFonFight Of NationsMiran FabjanFnc 27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx