Pitanje našeg reportera zapalilo scenu: Pogledajte verbalni okršaj najvećih rivala FNC-a

uvod u borbu /

Naš reporter Vehmir Džakić je pitao Ilića za odgovor na prozivke.

"Sve što sam vidio na snimanju za FON, znam ja i znaju ljudi koji su tamo radili. On je nesigurna osoba", Fabjan se upleo "Pričaj kakav sam u ringu." Ilić je nastavio "Neiskustvo sve govori, on se nije nikada borio van regije. Ja nikad nisam nikog povrijedio na sparingu, u teretani. Svaka čast s kim ti spariraš, ali nema sličnog borca meni u ringu. Ne znam tko može skinuti moj stil, a tebe svako može iziritirati", uslijedile su teške riječi s obje strane i upadanje u riječ.

"Nikad me nije zanimalo kakav je Ilke izvan kaveza i nikad to neću komentirati. U kavezu je plitak potok", rekao je Fabjan

"Potvrdio sam u FON-u ono što sam znao. Jako se nesiguran dječak u tijelu čovjeka. Šest puta je izlazio iz FON-a, ljudi su izrezali devedeset posto toga kakve je probleme radio. Ako je to FNC GOAT okej, ali meni je to ciciban priča. Prije je GOAT Croata koji ima 8-0 iako si nismo dobri. Rocky je izgubio od Stošića, Hatefa i sada od mene. Nisi ozbiljno ime. Prvo trebaš otići u inozemstvo. Onda možemo pričati o imenima, iskustvu", odgovorio je Ilić.

"Ja samo upišem u YouTube Fabjan vs Ilić", rekao je Fabjan.

"Ti ne znaš pričati", rekao mu je Ilić.

"Ja pričam pet jezika"

"Kojih pet jezika, nemoj pričati".