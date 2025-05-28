SPEKTAKL U PRIMOŠTENU /
Glazba
PRIVATNO I POSLOVNO /
Zovu je najzgodnijom mladom pjevačicom, a nama otkriva: 'Moja publika je u cijeloj regiji'
KONTROVERZNI PJEVAČ /
Manson nastupio u Areni, vani odjekivala molitva, a on poručio: 'Ne volim drogu, ona voli mene'
KASNIO 4 SATA /
Kolaps na koncertu poznatog repera: Nastao stampedo, ljudi padali u nesvijest i povraćali
SPEKTAKL U SPLITU /
Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
MALO TOGA PREPUSTILI MAŠTI /
Mrežice, šljokice i golišava izdanja: Ovako je izgledalo finale Ultre u Splitu
ZA NET.HR /
Dara Bubamara o aferi koja je punila naslovnice: 'Htjeli su me uništiti, ali ne dam na sebe'
MODNI KAOS /
Ultra je opet pomaknula granice! Mrežice, šljokice i golišavi outfiti ukrali show u Splitu
KAKAV SPEKTAKL /
Druga večer Ultre rasplesala Split do zore, tisuće ljudi tulumarilo u najluđim modnim kombinacijama
LUDNICA U SPLITU /
Modni spektakl, svjetski DJ-i i tisuće rasplesanih partijanera: Ovako izgleda druga večer Ultre
PONOS UZ PJESMU /
Klapa Intrade i vatromet oduševili Privlaku: Ovako su odali počast sabunjarima i ribarima
GLAZBENI VIKEND /
Jutro nakon Ultre: More posjetitelja preplavilo Split nakon spektakularne prve večeri festivala
REGIONALNE ZVIJEZDE /
Njihova imena posljednjih se tjedana često spominju zajedno, a uskoro će dijeliti i pozornicu
NOĆ ZA PAMĆENJE /
Ludilo na Tvrđavi sv. Mihovila: Jelena Rozga raspametila Šibenik i pokazala vitku liniju
PROMOCIJA /
Krcata dvorana u Zagrebu dočekala Thompsona: Zapjevao je, a publika odmah ustala na noge
SRETNI DANI /
Alka Vuica u najboljem društvu: Uz trudnu snahu Doru Šitum odbrojava dane do dolaska unuka
LJETNI SPEKTAKL /
Severina zapalila Split na otvorenju ljetnog partya i privukla brojna poznata lica
LJETNE VEČERI /
Krk postao oaza glazbe: Jala Brat i Buba Corelli oduševili publiku, a već 8. srpnja stiže Nucci
EMOTIVNI OPROŠTAJ /
Prazne sobe, pune uspomena: Lana Jurčević oprostila se od mjesta koje je obilježilo njezin život
GODINU DANA /
Thompson se prisjetio povijesnog koncerta na Hipodromu i obožavateljima uputio emotivnu poruku
SITNO SE BROJI /
Odbrojava se do velikog Thompsonovog koncerta: Ovako danas izgleda pozornica u Zaprešiću
NAVIJAČKA GROZNICA /
Luka Bulić objavio navijačku himnu: 'Pada Portugal' uoči ključne utakmice Vatrenih
GLAZBENI SPEKTAKL /
Lexington sprema svoj drugi koncert u Areni Zagreb: 'Vraćamo se tamo gdje je srce ostalo'
TUŽNA VIJEST /
Preminuo je Victor Willis, frontmen grupe Village People i autor legendarne pjesme 'YMCA'
PUT SLOBODE /
Tajči na rođendan otkrila što ju je oblikovalo u životu: 'Neki su mi nanosili duboku bol'
NEVJEROJATNA ATMOSFERA /
Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove
SPEKTAKL POD VEDRIM NEBOM /
Nije koncert svjetske zvijezde, ali Tomislavac je bio krcat: Evo što su sinoć slušali Zagrepčani
SUDBONOSNO 'DA' /
Naša sopranistica udala se za 41 godinu starijeg redatelja: 'Počinje najveća avantura'
GOTOVO PA OBITELJ /
Zsa Zsa i Lana Jurčević fotografirale se u zagrljaju: U vezi su s braćom blizancima
POGLEDAJTE ATMOSFERU /
Fešta za pamćenje: Maja Šuput podigla publiku na noge, brojne ljepotice plesale na najveće hitove
KAKVO IZNENAĐENJE /
Plavi Orkestar i Severina zapalili Bjelovar: Ali delirij je nastao kad je pala prosidba!
JUBILEJ U SPLITU /