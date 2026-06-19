Thompson najavio veliki koncert, fanovi oduševljeni: 'Ovo će nadmašiti Hipodrom'

Popularni hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson (59) obradovao je svoje brojne obožavatelje objavom na Instagramu kojom je najavio veliki humanitarni koncert. Spektakl je zakazan za 29. kolovoza u Vukovaru, gradu koji nosi duboku i neizbrisivu simboliku u hrvatskoj povijesti. Kao vizualni uvod u najavu, Thompson je odabrao zračnu fotografiju vukovarskog Vodotornja, vječnog simbola otpora, stradanja i zajedništva.

U kratkoj, ali snažnoj poruci koja prati fotografiju, glazbenik je pozvao svoje pratitelje da zabilježe datum u svoje kalendare. "Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert", stoji u objavi. Reakcije nisu izostale, a prostor za komentare brzo se ispunio porukama oduševljenja i podrške. Komentari poput "Vidimo se", "Ovo će nadmašiti Hipodrom", "Svi u Vukovar!" i optimistična predviđanja poput "Koliko god je kapacitet biti će premalo" svjedoče o ogromnom interesu i nestrpljenju koje je ova najava izazvala među njegovom vjernom publikom.

Simbolika grada heroja

Odabir Vukovara kao lokacije za ovaj koncert ima iznimnu težinu. Grad na Dunavu i njegov Vodotoranj predstavljaju teška sjećanja na Domovinski rat. Vodotoranj, koji je tijekom tromjesečne opsade 1991. godine pogođen više od 600 puta, ali nikada nije pao, ostao je kao trajni spomenik otpora, patnje i konačne pobjede. Nakon rata, umjesto potpune obnove, odlučeno je da se sačuva s vidljivim ožiljcima kao memorijal koji svjedoči o teškim danima, a službeno je otvoren za javnost u listopadu 2020. godine. Koncert u Vukovaru, opisan kao humanitaran, zasigurno će nositi poruku zajedništva, spajajući glazbu s nacionalnim ponosom na mjestu gdje je najskuplje plaćen.

Očekuje se velik interes

Očekivanja za koncert u Vukovaru su iznimno visoka. Iako detalji o humanitarnoj svrsi koncerta, točnoj lokaciji i prodaji ulaznica tek trebaju biti objavljeni, Thompsonovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju taj događaj.