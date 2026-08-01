Lidija Bačić podijelila fotografije: Svima je za oko zapeo neočekivani detalj

Popularna pjevačica Lidija Bačić Lille (40), poznata po svojoj energiji i aktivnoj komunikaciji s obožavateljima, ponovno je privukla pažnju svojom najnovijom objavom na Instagramu. Nakon niza ljetnih koncerata diljem obale, pjevačica je uz kratku i jednostavnu poruku podijelila nekoliko fotografija koje su otkrile zanimljiv modni odabir.

Od pozornice do kamena

Čini se da je Lidija iskoristila trenutak za predah nakon radnog ljeta. Samo večer prije objave, 31. srpnja, zabavljala je publiku na energičnom nastupu na Zatonskoj noći.

Odjevena u crni čipkasti bikini top i traper suknju visokog struka, pjevačica je pozirala naslonjena na veliku stijenu, pokazujući opuštenu ljetnu kombinaciju. Njezina objava, popraćena samo kratkim pozdravom "Hi", izazvala je lavinu reakcija, a obožavatelji su je, kao i obično, obasuli komplimentima i emotikonima vatre i srca.

Njezino ljeto 2026. godine bilo je ispunjeno nastupima, od CMC festivala u Vodicama, gdje je predstavila pjesmu "Haljina", do koncerata u Metkoviću i Galižani. Stoga ne čudi što je kratki odmor u prirodi iskoristila za punjenje baterija prije novih glazbenih izazova.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Neočekivani modni dodatak

Iako su mnogi komentirali njezin izgled, pažljivijim promatračima nije promaknuo neobičan detalj na njezinoj glavi. Lidija je nosila šiltericu s likom Mewtwoa, jednog od najpoznatijih likova iz svijeta Pokémona. Dok su neki od pratitelja u komentarima bili vrlo izravni u svojim pohvalama, čini se da je upravo ovaj spoj opuštenog stila i neočekivanog pop-kulturnog elementa ono što Lidijine objave čini zanimljivima.