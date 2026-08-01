Stravična tragedija potresla Zagorje: 'Nemojte me ništa pitati, drhtim'

Stravična tragedija potresla je Sveti Križ Začretje. Nakon dojave o požaru policija i vatrogasci u obiteljskoj kući pronašli su tri osobe bez znakova života. Očevidom se utvrđuje što se dogodilo i kako je došlo do njihove smrti.

Policijska traka i istražitelji od jutra su oko kuće u Svetom Križu Začretju, gdje je došlo do nezapamćene tragedije. Malo mjesto nešto poslije 7 sati probudio je zvuk sirena.

"Samo sam čula sirenu i vidjela da suklja dim. Prozore su razbijali, a dok sam došla, svi vatrogasci već su bili dolje. Ubrzo su stigla i dva vozila Crvenog križa", ispričala je mještanka Božena Likar.

U kući su bez znakova života pronađeni otac i njegovo dvoje maloljetne djece. Mještani su potreseni, a Božena kaže da su za smrt troje ljudi doznali tek nakon dolaska hitnih službi.

"Nemojte me ništa pitati, drhtim. Ljudi su došli, nitko ništa nije znao, a onda su odjednom rekli da je troje mrtvih", rekla je.

Požaru navodno prethodila eksplozija

Prvi su na mjesto tragedije stigli vatrogasci. Prema riječima mještana, prije izbijanja požara čula se eksplozija, a neki tvrde i pucnjava.

"Zatekli smo dim koji je izlazio kroz prozore, vjerojatno otvorene od same eksplozije jer je dojava bila da se čula eksplozija. Pristupili smo lokalizaciji požara i pronašli tri mrtva tijela, nakon čega su postupanje preuzeli policija i hitna pomoć", rekao je Antonio Vidiček, voditelj smjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok.

Pristup kući je blokiran, a očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

"Tijekom očevida izuzimaju se svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon njegova završetka tijela će biti upućena na obdukciju", rekla je zamjenica županijskog državnog odvjetnika Sanja Markanović.

Mjesto proglasit će Dan žalosti

Mještani navode da se četveročlana obitelj u to mjesto doselila prije nekoliko godina. Posebno ih je potresla smrt djece.

"Tragedija je velika. Najviše mi je žao djece", rekao je mještanin Ivan Majsec.

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos najavio je da će nakon službenog završetka očevida, uoči pogreba, biti proglašen Dan žalosti.

"Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Jednostavno nas je sve zajedno shrvala", poručio je.

U trenutku događaja majka djece nije bila u kući. Društvenim mrežama širi se navodna oproštajna poruka njihova oca, no zasad nema službene potvrde da je požaru prethodilo ubojstvo. Sve okolnosti smrti troje ljudi trebale bi biti poznate nakon završetka očevida i obdukcije.