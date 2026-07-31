Velika muljaža u Slavoniji! Preko Fonda za zaštitu okoliša ukrali 1,2 milijuna eura

Petero ljudi optuženo je da su godinama lažirali podatke o prikupljenoj otpadnoj ambalaži, izvukli od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko milijun eura i oštetili ga za oko 1,2 milijuna, priopćilo je u petak Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.

Optužnica je podignuta pred bjelovarskim Županijskim sudom, a najviše točaka odnosi se na muškarca rođenog 1980. godine, odgovornu osobu tvrtke iz virovitičkog kraja. Prvooptuženika se zajedno s još jednim muškarcem, rođenim 1970., i ženom rođenom 1975. tereti da su od početka 2019. do sredine 2024. na području Virovitice, Požege i Gradine iskorištavali svoj položaj odgovornih osoba u tvrtkama i obrtu te se okoristili na štetu Fonda.

Za krivotvorenje poslovnih isprava terete se žena rođena 1975. i muškarac rođen 1970. i to da su u isprave unosili neistinite podatke, ovjeravali ih potpisom i koristili kao vjerodostojne. Prvooptuženika se za krivotvorenje tereti zasebno, uz još jednu točku računalnog krivotvorenja jer je, tvrdi odvjetništvo, u sustav unosio neistinite podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose.

Upletena i osoba iz Fonda za zaštitu okoliša

U shemu je, prema optužnici, bila upletena i osoba iz Fonda. Prvooptuženika i muškarca rođenog 1969., odgovornu osobu u Fondu, tereti se da su od lipnja 2019. do lipnja 2024. u zapisnike o zalihama uvrštavali netočne podatke o ambalaži i takve ih dostavljali Fondu.

Prvooptuženika se tereti i za pranje novca. Prema optužnici, oko 150.000 eura uplatio je na svoj račun, novac potom ulagao u kladionicama i ostvario dobitke od oko 260.000 eura.

Pranje novca stavlja se na teret i još troje optuženih. Odvjetništvo tvrdi da su nezakonito stečeni novac skrivali kupnjom i preprodajom nekretnina te financiranjem kupnje jednog stana, u čijem je ugovoru kao kupac naveden najmlađi u skupini, rođen 1998. godine.

Predloženo je da se optuženima oduzme protupravno stečena imovinska korist.