Glumica koja plijeni pažnju gdje god se pojavi: Ova izdanja omiljene 'Luce' ostavljaju bez daha

Publika ju je zavoljela kao simpatičnu krojačicu Lucu u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, no privatno Antonija Julija Blaće njeguje sasvim drukčiji stil života. Dok na setu sate provodi u profesionalnoj šminki, izvan kamera bira prirodan izgled, jednostavnu beauty rutinu i zdrave navike. Slobodno vrijeme najradije provodi na suncu, uz more, u šetnjama i druženjima s obitelji i prijateljima, a upravo joj takvi trenuci pomažu napuniti baterije nakon zahtjevnih snimanja. Iako ne prati beauty trendove, voli se poigrati modnim detaljima i neobičnim torbicama, dok je u svemu ostalom vjerna jednostavnosti.

U galeriji pogledajte fotografije glumice koja gledatelje osvaja prirodnim šarmom i vedrim duhom.