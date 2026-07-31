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PRIRODNA LJEPOTICA /

Glumica koja plijeni pažnju gdje god se pojavi: Ova izdanja omiljene 'Luce' ostavljaju bez daha

Glumica koja plijeni pažnju gdje god se pojavi: Ova izdanja omiljene 'Luce' ostavljaju bez daha
Foto: Privatna arhiva
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Publika ju je zavoljela kao simpatičnu krojačicu Lucu u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, no privatno Antonija Julija Blaće njeguje sasvim drukčiji stil života. Dok na setu sate provodi u profesionalnoj šminki, izvan kamera bira prirodan izgled, jednostavnu beauty rutinu i zdrave navike. Slobodno vrijeme najradije provodi na suncu, uz more, u šetnjama i druženjima s obitelji i prijateljima, a upravo joj takvi trenuci pomažu napuniti baterije nakon zahtjevnih snimanja. Iako ne prati beauty trendove, voli se poigrati modnim detaljima i neobičnim torbicama, dok je u svemu ostalom vjerna jednostavnosti.

U galeriji pogledajte fotografije glumice koja gledatelje osvaja prirodnim šarmom i vedrim duhom.

31.7.2026.
14:24
Hot.hr
Privatna arhiva
Antonija Julija BlaćeDivlje PčeleGlumica
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