Zbog njezine nestvarne ljepote internet je poludio, a danas je mnogi nazivaju najljepšom ženom

Anok Yai (28) američki je supermodel južnosudanskog podrijetla koju mnogi smatraju jednom od najljepših žena svijeta. U središte pozornosti dospjela je 2017. godine nakon što je fotografija snimljena na studentskoj zabavi postala viralna, a od tada je izgradila impresivnu karijeru na svjetskoj modnoj sceni.

Danas je zaštitno lice modnih kuća poput Muglera, Versacea i Saint Laurenta te nositeljica titule Modela godine. Osim po uspješnoj karijeri, poznata je i po zalaganju za veću raznolikost u modnoj industriji, ali i po neobičnim hobijima poput slikanja i borbe noževima.