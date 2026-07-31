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ANOK YAI /

Zbog njezine nestvarne ljepote internet je poludio, a danas je mnogi nazivaju najljepšom ženom

Zbog njezine nestvarne ljepote internet je poludio, a danas je mnogi nazivaju najljepšom ženom
Foto: Ivanka Voisin/Starface/imago stock&people/Profimedia
Anok Yai rođena je 20. prosinca 1997. u Kairu kao dijete južnosudanskih izbjeglica, a s obitelji se s tri godine preselila u SAD, gdje su njezini roditelji naporno radili kako bi osigurali bolji život.
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Anok Yai (28) američki je supermodel južnosudanskog podrijetla koju mnogi smatraju jednom od najljepših žena svijeta. U središte pozornosti dospjela je 2017. godine nakon što je fotografija snimljena na studentskoj zabavi postala viralna, a od tada je izgradila impresivnu karijeru na svjetskoj modnoj sceni.

Danas je zaštitno lice modnih kuća poput Muglera, Versacea i Saint Laurenta te nositeljica titule Modela godine. Osim po uspješnoj karijeri, poznata je i po zalaganju za veću raznolikost u modnoj industriji, ali i po neobičnim hobijima poput slikanja i borbe noževima.

31.7.2026.
7:09
Hot.hr
Sansho Scott/BFA.com/Shutterstock Editorial/Profimedia
Anok YaiModelNajljepša žena Na Svijetu
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