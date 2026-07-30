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KONTROVERZNI GLUMAC /

Vođa 'kulta', Oskarovac i glumac kojeg prate mračne optužbe: Tko je zapravo Jared Leto

Vođa 'kulta', Oskarovac i glumac kojeg prate mračne optužbe: Tko je zapravo Jared Leto
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Jared Leto rođen je 1971. u Louisiani, a nakon razvoda roditelja odrastao je s majkom Constance i starijim bratom Shannonom u skromnim uvjetima, dok je njegov biološki otac preminuo kada je imao osam godina.
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Holivudski glumac i glazbenik Jared Leto u središtu je pozornosti nakon što je BBC objavio dokumentarac Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, u kojem je deset žena govorilo o navodnim iskustvima s oskarovcem, dok su četiri iznijele optužbe koje uključuju navodni seksualni napad, grooming i drugo seksualno neprimjereno ponašanje. Leto je preko svojih odvjetnika sve optužbe odbacio, a protiv njega zasad nije podignuta optužnica niti je osuđen u vezi s tim navodima.

Proslavio se ulogama u filmovima poput Dallas Buyers Cluba, za koji je osvojio Oscara, i Suicide Squada, dok je paralelno gradio uspješnu glazbenu karijeru kao frontmen benda Thirty Seconds to Mars. Osim po glumi i glazbi, često je punio naslovnice zbog ljubavnog života, ekscentričnog ponašanja i okupljanja obožavatelja zbog kojih su ga pojedini prozivali "vođom kulta".

30.7.2026.
19:04
Hot.hr
Anthony Harvey/Shutterstock Editorial/Profimedia
Jared LetoKontroverzeGlumacNekad I Sad
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