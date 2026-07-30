Oženio Kennedyjevku, prevario je sa sluškinjom, pa skrivao sina: Ovo su svi Arnijevi skandali

Arnold Schwarzenegger danas slavi 79. rođendan, a iza njega je život koji bi mogao poslužiti kao scenarij za holivudski blockbuster. Od siromašnog mladića iz austrijskog sela do najveće akcijske zvijezde svijeta, guvernera Kalifornije i milijunaša -Schwarzenegger je ostvario gotovo sve. No, jednako koliko su ga proslavili uspjesi, toliko su ga pratili i skandali koji su godinama punili naslovnice.

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