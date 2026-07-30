UFC stigao u Srbiju, a dočekale ih gusle: Vučić dobio pojas, no prvi su na rasporedu - šamari

Beograd će ovoga tjedna biti središte svjetske borilačke scene. Uoči prvog UFC Fight Nighta u Srbiji, koji je na rasporedu 1. kolovoza u Beogradskoj areni, srpski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika najjače svjetske MMA organizacije UFC, Danu Whitea. Sastanak, održan u srijedu 29. srpnja, okupio je predstavnike sportskog i političkog vrha te još jednom potvrdio koliko Srbija pridaje važnost dolasku najveće svjetske MMA organizacije.

Nakon susreta Vučić se oglasio na Instagramu, gdje je poručio kako mu je bila čast ugostiti jednog od najutjecajnijih ljudi svjetskog sporta.

"Ugostio sam jednog od najvažnijih i najuticajnijih ljudi u svijetu sporta, predsjednika UFC-a. Hvala @danawhite što ste došli u našu zemlju. Za one koji ne znaju, karte za UFC događaj u Beogradu prodane su za 22 minute. Biće to pravi spektakl", napisao je Vučić.

U objavi je istaknuo i kako je predsjedniku UFC-a uručio simbolične darove.

Na sastanku u zgradi Generalnog sekretarijata Srbije sudjelovali su i ministri Zoran Gajić i Darko Glišić. Vučić je tom prilikom otkrio da su ulaznice za prvi UFC događaj u Srbiji, unatoč visokim cijenama, rasprodane za samo 22 minute.

"Mnogi moji prijatelji su tražili karte, ali nisam im mogao pomoći. Dobili smo na tisuće zahtjeva", rekao je Vučić te dodao kako očekuje dolazak navijača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Mađarske.

Dana White zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i potpori organizaciji događaja, naglasivši kako je interes toliko velik da su hotelski kapaciteti u Beogradu gotovo potpuno popunjeni. Susret je zaključen razmjenom darova – White je Vučiću poklonio šampionski UFC pojas, dok je srpski predsjednik njemu uručio uramljenu zastavu Srbije i gusle.

"Ovo su gusle, tradicionalni srpski instrument. Za sviranje je potreban pravi talent", objasnio je Vučić.

Prije subotnjeg UFC spektakla, Beograd će već u četvrtak ugostiti još jedan veliki borilački događaj. U srpsku prijestolnicu stiže Power Slap, organizacija čiji je osnivač i predsjednik upravo Dana White, a koja posljednjih godina bilježi sve veću popularnost.

Glavna borba večeri donosi okršaj za naslov u ženskoj perolakoj kategoriji između prvakinje Sheene Bathory i izazivačice Abby Montes. U sunaslovnoj borbi u teškoj kategoriji snage će odmjeriti četvrtoplasirani Damien Dibbell i prvoplasirani izazivač Dorian Perez.

Na rasporedu su i dvoboji Petera Truchlika protiv Jaidana Fa'anane u poluteškoj kategoriji te Vasiliija Kamotskog i Dawida Zalewskog u superteškoj kategoriji. U ženskoj perolakoj kategoriji nastupit će Nadja Milijancević protiv Robyn Wereshchuk, dok će u teškoj kategoriji gledatelji pratiti dvoboje Louisa Robinsona i Pavola Horelicana, kao i Đorđa Tomića protiv Adnana Alića. Program zaključuje borba u srednjoj kategoriji između prvoplasiranog izazivača Darrena Godfreya i desetoplasiranog Daniyara Toktarova.

Power Slap poslužit će kao svojevrsna uvertira u UFC Fight Night, koji će dva dana kasnije okupiti najveće MMA zvijezde u Beogradskoj areni.

U subotu će pozornost ipak biti usmjerena na borbe u oktogonu. Glavnu borbu večeri predvodit će srpski borac Uroš Medić protiv Amerikanca Daniela Rodrigueza, dok će veliki interes izazvati i nastup Aleksandra Rakića. Nakon četiri uzastopna poraza i teške ozljede koljena, Rakić započinje novo poglavlje karijere prelaskom u tešku kategoriju, a protivnik će mu biti iskusni Poljak Marcin Tybura.

Na programu je i povratak bivšeg UFC prvaka Jana Błachowicza, koji će nakon više od tri godine bez pobjede pokušati prekinuti negativan niz protiv perspektivnog Navaja Stirlinga. Pred domaćom publikom nastupit će i regionalni borci Duško Todorović i Vlasta Čepo, što dodatno podiže očekivanja uoči borilačkog vikenda.

Organizacija prvog UFC događaja u Srbiji predstavlja mnogo više od sportskog spektakla. Riječ je o događaju koji spaja sport, međunarodni biznis i promociju države. Vlada Srbije za organizaciju je putem Ministarstva sporta izdvojila 2,2 milijuna eura, čime je još jednom pokazala koliko važnim smatra dolazak najveće svjetske MMA organizacije. Dok će se borci boriti za pobjede u oktogonu i na Power Slap pozornici, Beograd će nekoliko dana biti jedno od glavnih središta svjetskih borilačkih sportova.