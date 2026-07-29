Sjećate li se slatkice iz Grincha? Danas je uspješna rock zvijezda i potpuno se promijenila

Taylor Momsen (33) rođena je 1993. godine u St. Louisu, a u svijet zabavne industrije ušla je sa samo dvije godine. Široj javnosti postala je poznata već kao djevojčica zahvaljujući ulozi Cindy Lou Who u blagdanskom hitu "Kako je Grinch ukrao Božić" uz Jima Carreya (64). Pravi glumački vrhunac i svjetsku slavu ostvarila je nekoliko godina kasnije ulogom Jenny Humphrey u iznimno popularnoj seriji "Gossip Girl".

Unatoč velikom glumačkom uspjehu, Taylor je 2011. godine odlučila potpuno napustiti Hollywood i posvetiti se svojoj pravoj ljubavi. Osnovala je hard rock bend The Pretty Reckless, s kojim je postigla golem uspjeh i postala prva frontmanka s više uzastopnih brojeva jedan na rock ljestvicama. Njezin glazbeni put pratio je i upečatljiv imidž, povremeni skandali s provokativnim izdanjima, ali i neobični trenuci poput onog kada ju je na pozornici ugrizao šišmiš.

Privatno je povučena i drži svoj život daleko od očiju javnosti, a kroz godine se morala nositi i s teškim gubitkom bliskog producenta i borbom s depresijom. Danas je u rock zajednici iznimno cijenjena kao autentična umjetnica koja je uspjela pobjeći od pritiska dječje slave.