Otkriven najveći Audi u povijesti! Ovako izgleda novi luksuzni SUV, skriva broje novitete

Audi je podigao ljestvicu u segmentu luksuznih SUV-ova predstavljanjem potpuno novog Q9, najvećeg i najluksuznijeg modela koji je ikad nosio njihove četiri prepoznatljive karike. Riječ je o novoj perjanici marke koja donosi više prostora, više tehnologije i više udobnosti nego ijedan Audi dosad, a na hrvatsko tržište stiže krajem srpnja 2026. godine.

Q9 je prvi model koji nosi oznaku "9", čime Audi jasno daje do znanja da otvara novo poglavlje u svojoj ponudi. Novi SUV dug je čak 5,31 metar, širok 2,21 metar i ima međuosovinski razmak od 3,14 metra, što ga čini najvećim serijskim Audijem u povijesti.

Poseban naglasak stavljen je na luksuz i udobnost putnika. Serijski dolazi sa sedam sjedala, dok je uz doplatu dostupna izvedba sa šest sjedala koja donosi još više prostora i osjećaj putovanja u poslovnoj klasi. U drugom redu mogu se naručiti dva električno podesiva pojedinačna sjedala, a prednja sjedala nude grijanje, ventilaciju i masažu.

>>> U galeriji pogledajte detalje najvećeg i najluksuznijeg Audija u povijesti <<<

Najveća novost: Potpuno automatska vrata

Jedna od najvećih novosti su potpuno automatska vrata, prvi put ugrađena u neki Audi. Zahvaljujući brojnim senzorima mogu se sama otvoriti i zatvoriti, a sustav automatski zaustavlja vrata ako prepozna prepreku. Njima se može upravljati i putem aplikacije myAudi.

U unutrašnjosti se nalazi i najveći panoramski krov koji je Audi dosad ugradio u svoje vozilo. Prostire se na više od 1,5 četvornih metara, a kasnije će biti dostupan i s mogućnošću zatamnjenja stakla te ambijentalnim osvjetljenjem koje mijenja boju.

Q9 donosi i potpuno novu generaciju rasvjete. Stražnja digitalna OLED svjetla treće generacije prvi su put zakrivljena u tri dimenzije, čime se poboljšavaju dizajn i vidljivost vozila. Novost su i pokazivači smjera koji noću projiciraju svjetlosni signal na asfalt kako bi ostali sudionici u prometu lakše uočili namjeru skretanja. Sprijeda se nalaze Digital Matrix LED svjetla s mikro-LED tehnologijom koja dodatno povećavaju sigurnost tijekom noćne vožnje.

>>> U galeriji pogledajte detalje najvećeg i najluksuznijeg Audija u povijesti <<<

U Hravtsku stiže već krajem srpnja

Kupcima će od početka biti dostupna dva 3,0-litrena V6 dizelska motora. Snažnija izvedba razvija 299 KS i 630 Nm okretnog momenta, dok druga nudi 245 KS i 500 Nm. Oba motora koriste MHEV plus blagi hibridni sustav koji pomaže pri ubrzanju i smanjuje potrošnju goriva, a snažnija verzija opremljena je i električnim kompresorom za još brži odziv na gas.

Svi modeli dolaze s osmerostupanjskim automatskim Tiptronic mjenjačem i stalnim quattro pogonom na sve kotače, dok napredni ovjes osigurava visoku razinu udobnosti i stabilnosti bez obzira na podlogu.

Audi će novi Q9 proizvoditi u Bratislavi, a hrvatski kupci prve primjerke mogu očekivati već krajem srpnja. Tada će biti objavljen i službeni cjenik, no već sada je jasno da će Q9 predstavljati sam vrh Audijeve ponude te konkurirati najluksuznijim SUV modelima na tržištu.