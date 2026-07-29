Tko je Vesna Dragojević? Deset dana ju je osvajao, a ona mu je postala najveći oslonac

Vesna Dragojević žena je koja je uz Olivera provela 44 godine života, od prvih skromnih dana do najvećih trenutaka njegove karijere. Upoznali su se 1973. godine u Dubrovniku, kada je Oliver, tada mladi glazbenik u usponu, deset dana pratio Vesnu po Stradunu prije nego što joj se napokon obratio. Vjenčali su se 1974. godine, a Vesna mu je ostala najveći oslonac.

Unatoč slavi koja ga je pratila, Oliver se nikada nije ponašao kao zvijezda, a upravo je Vesnu smatrao posebnom. Vesna je često isticala da ju je kod kuće tretirao kao zvijezdu, cijenio sve što je činila za obitelj i nikada joj nije uskraćivao slobodu. Njihova ljubav, temeljena na povjerenju, prijateljstvu i razumijevanju, trajala je sve do njegova odlaska 2018. godine, a Vesna je uz njega bila i u najtežim trenucima njegove borbe s bolešću.