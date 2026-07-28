Sunce, badići i čista uživancija: Pogledajte kako su ljepotice okupirale plažu na Korčuli

Pješčana plaža Pržina u Lumbardi, smještena na južnoj strani otoka Korčule, i danas je bila jedno od najomiljenijih mjesta za opuštanje i bijeg od ljetnih vrućina. Sunčan dan, ugodan povjetarac i sitni pijesak stvorili su savršenu kulisu za uživanje uz more, pa ne čudi što se na plaži skupio velik broj kupača.

Mnogobrojni posjetitelji iskoristili su idealne uvjete za kupanje i sunčanje, a među njima su se posebno isticale atraktivne ljepotice u raznim badićima koje su plijenile poglede duž cijele obale. U fotogaleriji koju donosi Pixsell pogledajte kako je izgledao još jedan opušteni ljetni dan na ovoj poznatoj korčulanskoj lokaciji.