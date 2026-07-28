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LJEPOTICA U TOČKASTOM /

Nije bila na pozornici, ali sve je zasjenila: Tajanstvena brineta mamila poglede u Varaždinu

Nije bila na pozornici, ali sve je zasjenila: Tajanstvena brineta mamila poglede u Varaždinu
Foto: Varaždinski.hr
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Varaždinski Kazališni trg i ove je godine bio mjesto odlične glazbe i ugodne ljetne atmosfere. Dvodnevni Fontana Blues Festival još je jednom okupio brojne ljubitelje bluesa i rocka te potvrdio status jedne od omiljenih srpanjskih manifestacija u gradu.

Druge festivalske večeri publiku su zagrijali članovi Blues ansambla mladih, nakon kojih su na pozornicu stigli Godfathers BNF s energičnim AC/DC tribute repertoarom. Završnicu 24. izdanja festivala obilježio je nastup sastava Bluzzly Crow, koji je zaključio još jedno uspješno izdanje manifestacije.

Među brojnim posjetiteljima posebnu pažnju fotografa privukla je atraktivna brineta u točkastom izdanju s upečatljivim naočalama i prodornim pogledom.

U našoj fotogaleriji pogledajte tko je sve uživao na završnici Fontana Blues Festivala.

 

Galeriju s Fontana Blues Festivala donosi Varaždinski.net.hr.

28.7.2026.
10:22
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