Djevojke stalno spuštaju haljinu jer previše otkriva, a zvijezda poručuje: 'Nama se baš sviđa'

Australska netball zvijezda Sophie Garbin uzvratila je na tvrdnje mnogih kako je dres njezine momčadi neprimjeren.

Popularni 'dijamanti' očajnički žele obraniti svoju krunu s Igara Commonwealtha, a sada su i lagano pobijedili Englesku 66-47.

Zvijezda showa bila je 29-godišnja Garbin jer je postigla čak 41 gol iz 42 pokušaja. No, Australija je na meti kritika nakon što su se članice ekipe opasno približile neugodnom problemu s garderobom tijekom ranih faza turnira.

Viđene su kako stalno spuštaju svoje kratke haljine u očajničkom pokušaju da zaštite svoju skromnost i intimu tijekom pobjede nad Engleskom.

Međutim, Garbin inzistira kako ona i njezine suigračice nemaju problema sa svojim dresovima s Igara Commonwealtha.

"Osjećam se kao da, kao netbaler, stalno povlačim haljinu prema dolje. Očito smo primijetili puno komentara drugih ljudi, ali na terenu smo navikli da se haljine dižu i spuštaju", rekla je Garbin pa nastavila:

"Ne mislim da to utječe na našu izvedbu, tako da je u redu. Mislim da bismo mogli pogledati što možemo učiniti u sljedećih nekoliko dana, ali volimo svoju opremu. Sviđa nam se što je Valour učinio s uzorkom, tkaninom i svime, tako da smo stvarno ponosni što je nosimo."

Navijači Igara Commonwealtha požurili su na društvenim mrežama kako bi kritizirali australsku opremu.

'Kroj ovih australskih haljina je užasan. Stalno se dižu čim se igračice pomaknu', 'Svaki sportaš zaslužuje nositi prikladnu i udobnu odjeću. To očito nije slučaj', 'Ne mogu zamisliti da je lako usredotočiti se na igru ​​kada znaš da ti je donji dio tijela vidljiv svaki put kad napraviš korak', 'Kroj je užasan. Jesu li dijelili majice bez rukava, a haljine su na čekanju?', 'Ne mogu zamisliti koliko je ovo dosadno za njih da svaki put spuštaju haljinu. Hajde da jednostavno završimo s haljinom?', samo su neki od komentara.

Netball je ekipni sport s loptom koji na prvi pogled podsjeća na košarku, ali ima vlastita pravila, strukturu igre i dugu tradiciju. Iako nije toliko poznat u Europi kao neki drugi sportovi, netball je izuzetno popularan u mnogim državama Commonwealtha, posebno u Australiji, Novom Zelandu i Velikoj Britaniji, gdje se igra na profesionalnoj i amaterskoj razini. Povijest netballa započinje krajem 19. stoljeća, nedugo nakon što je James Naismith izumio košarku 1891. godine. U početku je sport razvijen kao prilagođena verzija košarke za žene, s drugačijim pravilima koja su ograničavala kretanje i kontakt među igračima.