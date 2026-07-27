Isklesana tijela i spektakularni skokovi u Neretvu: Prizori koji ostavljaju bez daha

Mostar je i ove godine, posljednje nedjelje u srpnju, bio epicentar tradicije i hrabrosti. Tisuće mještana i turista ispunilo je obale Neretve kako bi svjedočilo 460. izdanju tradicionalnih skokova, događaja koji spaja sport i vjekovno nasljeđe. U natjecanju 36 skakača, pobjede su odnijeli Crnogorac Evald Krnić i domaća legenda Igor Kazić.

Jedanaesta pobjeda za Kazića, Krnić obranio naslov

U disciplini skokova na glavu, čuvenoj "mostarskoj lasti", Evald Krnić iz Crne Gore ponovno je dokazao svoju dominaciju, obranivši prošlogodišnji naslov čime je osvojio svoju četvrtu titulu. U kategoriji skokova na noge, neprikosnoven je bio Mostarac Igor Kazić, koji je ovom pobjedom upisao nevjerojatni jedanaesti naslov, potvrdivši svoj status legende. Publika je gromoglasnim pljeskom pozdravila svakog od 18 natjecatelja u obje discipline, a postolja su upotpunili Dino Bajrić i Danko Dangubić u skokovima na glavu te Adis Halilović i Harun Bajgorić u skokovima na noge.

Više od sporta: skok kao ispit hrabrosti

Skokovi sa Starog mosta daleko su više od sportskog natjecanja. Riječ je o tradiciji koja seže stoljećima unatrag, a prvi zabilježeni skok datira iz 1664. godine, gotovo stotinu godina nakon što je remek-djelo osmanskog arhitekta Hajrudina dovršeno 1566. Za generacije mostarskih mladića, skok s luka visokoga između 24 i 27 metara u ledenu Neretvu, čija temperatura rijetko prelazi 12 stupnjeva, bio je obred prijelaza, dokaz zrelosti i nevjerojatne hrabrosti. Pri brzini od gotovo 80 kilometara na sat, skakač ima samo tri sekunde da pripremi tijelo za udarac o vodu. Tradicija je nasilno prekinuta 1993. rušenjem mosta, no skakači su se vratili čim je most obnovljen 2004., čime su skokovi postali i moćan simbol otpora i neuništivosti duha grada.

Od lokalnog običaja do svjetske elite

Očuvanje ove vještine u rukama je Kluba skakača u vodu "Mostari", koji su istinski čuvari tradicije. Oni prenose znanje s generacije na generaciju i čak nude obuku najodvažnijim turistima. No, mostarski skokovi nadišli su lokalne okvire. Od 2015. godine Stari most je i prestižna stanica Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, privlačeći najbolje svjetske ekstremne sportaše. Taj događaj transformirao je Mostar u globalnu pozornicu, gdje se drevni običaj susreće s modernim profesionalizmom, donoseći gradu međunarodnu vidljivost i potvrđujući jedinstven status skokova.