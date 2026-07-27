Počela u striptiz klubu, a udala se za Marylina Mansona: Tko je slavna Dita Von Teese?

Dita Von Teese (53) godinama važi za neospornu kraljicu moderne burleske, čiji su nastupi i prepoznatljivi stil očarali publiku diljem svijeta. Od skromnih početaka u malom gradu u Michiganu pa sve do svjetskih pozornica, gradila je imidž inspiriran zlatnim dobom Hollywooda.

Njezin put do slave bio je ispunjen velikim poslovnim uspjesima, ali i burnim razdobljima koja su neprestano punila medijske stupce. Najviše pozornosti privukao je njezin kratki i turbulentni brak s glazbenikom Marilynom Mansonom (57), kao i skandali koji su ga pratili. Unatoč svim pritiscima i javnim dramama, uspjela je sačuvati svoj ugled, ostati vjerna vlastitoj estetici i izgraditi dugotrajnu karijeru.