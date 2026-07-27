FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJICA BURLESKE /

Počela u striptiz klubu, a udala se za Marylina Mansona: Tko je slavna Dita Von Teese?

Počela u striptiz klubu, a udala se za Marylina Mansona: Tko je slavna Dita Von Teese?
Foto: Jason Kempin/Getty images/Profimedia
Dita Von Teese, rođena kao Heather Renée Sweet, odrasla je u malom gradu West Branchu u Michiganu. Njeno odrastanje bilo je prilično mirno, a od malih nogu bila je fascinirana zlatnim dobom Hollywooda i klasičnim glamurom. Ta ljubav prema estetici prošlih vremena kasnije je u potpunosti oblikovala njen prepoznatljivi stil i životni put.
1 /24
VOYO logo

Dita Von Teese (53) godinama važi za neospornu kraljicu moderne burleske, čiji su nastupi i prepoznatljivi stil očarali publiku diljem svijeta. Od skromnih početaka u malom gradu u Michiganu pa sve do svjetskih pozornica, gradila je imidž inspiriran zlatnim dobom Hollywooda.

Njezin put do slave bio je ispunjen velikim poslovnim uspjesima, ali i burnim razdobljima koja su neprestano punila medijske stupce. Najviše pozornosti privukao je njezin kratki i turbulentni brak s glazbenikom Marilynom Mansonom (57), kao i skandali koji su ga pratili. Unatoč svim pritiscima i javnim dramama, uspjela je sačuvati svoj ugled, ostati vjerna vlastitoj estetici i izgraditi dugotrajnu karijeru. 

27.7.2026.
6:00
Hot.hr
PicturePerfect/imago stock&people/Profimedia
Dita Von TeeseMarylin MansonBurleska
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija