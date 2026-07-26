Tvorac 'Ratova zvijezda' stigao u Mađarsku, a lijepa Rebecca zasjala poput princeze Leije

Vikend Formule 1 u Mađarskoj tradicionalno privlači elitu iz svijeta sporta, zabave i politike, a izdanje 2026. godine nije bilo iznimka. Dok se Lando Norris pripremao startati s pole pozicije na stazi Hungaroring, poznatoj kao "Monako bez zidova", tribine i padok vrvjeli su poznatim licima. Od holivudskih legendi do europskih državnika s neočekivanim hobijima, Velika nagrada Mađarske još je jednom potvrdila svoj status nezaobilaznog ljetnog događaja koji spaja oktanski spektakl s dozom glamura.

Među najzvučnijim imenima koja su se pojavila na stazi nedaleko od Budimpešte bio je legendarni redatelj i tvorac sage "Ratovi zvijezda", George Lucas. U pratnji supruge Mellody Hobson, Lucas je viđen kao gost momčadi Ferrarija, gdje je s neskrivenim zanimanjem pratio događanja uoči kvalifikacija. Njegov posjet nije bio tek protokolarno pojavljivanje; Lucas je dugogodišnji i strastveni zaljubljenik u auto-moto sport te je čest gost na utrkama diljem svijeta, uključujući one u Monaku i Austriji. Za razliku od mnogih zvijezda koje u padok svrate samo radi fotografiranja, njegova prisutnost svjedoči o iskrenoj fascinaciji brzinom i tehnologijom, što su prepoznali i obožavatelji koji su ga s oduševljenjem pozdravljali.

Njegov dolazak dodatno je naglasio globalnu privlačnost Formule 1, sporta koji sve uspješnije briše granice između vrhunske tehnologije i popularne kulture. Sam Hungaroring, kao povijesna staza koja je 1986. godine prva dovela Formulu 1 iza "Željezne zavjese", poslužio je kao savršena kulisa za spoj starog i novog svijeta, gdje se holivudska krema susreće s tradicijom europskog automobilizma.

Osim globalnih zvijezda, padok je bio ispunjen i članovima obitelji vozača, čija podrška predstavlja neizostavan dio svakog trkaćeg vikenda. Posebnu pažnju medija i obožavatelja privukla je Alexandra Leclerc, supruga Ferrarijevog vozača Charlesa Leclerca. Njezino pojavljivanje s vidljivim trudničkim trbuhom pokrenulo je val nagađanja kako par očekuje svoje prvo dijete, unoseći dašak slatkog iščekivanja u napetu atmosferu uoči utrke.

Slično tome, u boksu Aston Martina viđen je i dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso, ali u opuštenijem, obiteljskom izdanju. Uz njega je bila partnerica, sportska novinarka Melissa Jimenez, a posebnu je simpatiju izazvalo pojavljivanje njihovog sina Leonarda, kojem je ovo bio jedan od prvih posjeta bučnom i dinamičnom svijetu Formule 1. Takvi prizori nude rijedak uvid u privatne živote sportaša koji su inače pod stalnim pritiskom i svjetlima reflektora. Dok su neki, poput Carlosa Sainza, na utrku stigli uz pratnjeusvoje djevojke Rebecce Donaldson, prisutnost brojnih partnerica i obitelji potvrdila je da je padok postao mikrokozmos u kojem se isprepliću profesionalni i privatni životi.

Ipak, najveće iznenađenje vikenda priredio je jedan europski državnik. Češki predsjednik Petr Pavel stigao je na Hungaroring, ali ne u ulozi političkog dostojanstvenika, već kao - akreditirani fotograf. Opremljen profesionalnom fotografskom opremom i službenom FIA akreditacijom, Pavel je iskoristio priliku da svoju dugogodišnju strast prema fotografiji spoji s ljubavlju prema Formuli 1. Njegova pojava uz rub staze, rame uz rame s profesionalnim sportskim fotografima, scena je koja je brzo obišla svijet i postala jedna od glavnih priča vikenda.

Svijet dvokotača također je imao svog predstavnika. Bivši MotoGP prvak Casey Stoner viđen je kako pomno prati događanja tijekom slobodnih treninga u petak, pokazujući da strast prema brzini ne poznaje granice između različitih disciplina.

Dok se čekao start 70 krugova duge utrke na zavojitoj stazi dugoj 4,3 kilometra, postalo je jasno da Velika nagrada Mađarske nudi puno više od samog natjecanja. To je događaj koji slavi brzinu, okuplja zvijezde i stvara nezaboravne priče, kako na stazi, tako i izvan nje, čineći ga savršenim uvodom u ljetnu stanku najbržeg cirkusa na svijetu.