Bijela je dominirala varaždinskom špicom, no jedna brineta odvažila se na crno i oduševila

Posljednja subota u srpnju izmamila je brojne Varaždinke i Varaždince u centar grada, gdje su šetnja, ispijanje kave i druženje na terasama bili neizostavan dio prijepodneva. Ovoga puta među modnim odabirima posebno je dominirala bijela boja - mnoge dame odlučile su se za prozračne bijele haljine i lagane ljetne kombinacije koje su savršeno pristajale sunčanom danu.

Ipak, iz mase se izdvojila jedna brineta koja je umjesto svijetlih tonova odabrala crnu haljinu neobične teksture s resastim detaljima, pokazavši da i tamnije nijanse mogu biti pun pogodak usred ljeta. Njezina efektna kombinacija privlačila je poglede i odlično se istaknula među prevladavajućim bijelim izdanjima. Tko je još prošetao varaždinskom špicom, pogledajte u fotogaleriji na Varaždinski.hr.