Svi su primijetili kovrčavu plavušu na špici, a razlog će vam biti jasan čim vidite fotografiju

Posljednja subota u srpnju u središte Čakovca izmamila je brojne građane, a posebnu su pažnju, kao i uvijek, privukle dame koje su prošetale gradskom špicom. Od nasmijanih brineta do elegantnih plavuša, nije nedostajalo upečatljivih lica koja su mamila poglede prolaznika.

Posebno se izdvojila kovrčava djevojka koja je privlačila pažnju gdje god se pojavila, pa nije čudno što su se mnogi za njom okretali. Tko je sve zablistao na subotnjoj špici i kakva je atmosfera vladala u centru grada, pogledajte u galeriji na eMedjimurje.hr.