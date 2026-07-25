Od Jadrana pa sve do drugog kraja svijeta: Fotografije govore 1000 riječi, vi zaista uživate

Ljeto je vrijeme kada nastaju uspomene koje se pamte cijeli život – od bezbrižnih dana provedenih uz more i kupanja u kristalno čistom moru do večernjih šetnji i druženja s najbližima. Godišnji odmor mnogima predstavlja priliku za predah od svakodnevice, punjenje baterija i stvaranje novih trenutaka koji će ostati zabilježeni u fotografijama. Bilo da odmor provode na hrvatskoj obali ili istražuju daleke krajeve svijeta, zajedničko im je nastojanje da uživaju u ljepotama ljeta i zasluženom opuštanju.

Upravo fotografije najbolje svjedoče o tim trenucima sreće, mira i zajedništva. Poslali ste nam velik broj prizora sa svojih ljetovanja iz različitih dijelova svijeta. Ipak, među pristiglim fotografijama očekivano je prevladala ljepota hrvatske obale, koja i ovoga ljeta ostaje omiljeno odredište za odmor.

Pogledajte galeriju u kojoj smo izdvojili 23 fotografije koje po našem izboru najljepše dočaravaju čari ljeta i nezaboravnih dana provedenih na odmoru.