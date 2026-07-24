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SEKSEPIL, STIL I SAMOPOUZDANJE /

Teško ih je bilo ne primijetiti: 25 ljepotica koje su zasjale na riječkom Korzu

Teško ih je bilo ne primijetiti: 25 ljepotica koje su zasjale na riječkom Korzu
Foto: Riportal
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Riječko Korzo i ovoga je ljeta nezaobilazna modna adresa na kojoj su brojne dame pokazale svoj besprijekoran stil. Lepršave haljine, trendi kompleti, upečatljivi modni dodaci i ljetna elegancija obilježili su protekla dva mjeseca, a ove su ljepotice svojim pojavljivanjem privlačile poglede prolaznika. U galeriji donosimo 25 dama koje su u proteklim tjednima svojim modnim izdanjima obilježile riječku špicu.

 

Dame iz Rijeke fotografirao je Hrvoje Skočić za Riportal.net.hr

 

24.7.2026.
17:45
Hot.hr
Hrvoje Skočić/Riportal
RijekaPaparazziKorzo
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