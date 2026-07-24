Teško ih je bilo ne primijetiti: 25 ljepotica koje su zasjale na riječkom Korzu

Riječko Korzo i ovoga je ljeta nezaobilazna modna adresa na kojoj su brojne dame pokazale svoj besprijekoran stil. Lepršave haljine, trendi kompleti, upečatljivi modni dodaci i ljetna elegancija obilježili su protekla dva mjeseca, a ove su ljepotice svojim pojavljivanjem privlačile poglede prolaznika. U galeriji donosimo 25 dama koje su u proteklim tjednima svojim modnim izdanjima obilježile riječku špicu.

Dame iz Rijeke fotografirao je Hrvoje Skočić za Riportal.net.hr