Podsjeća na Porsche: Ovaj automobil može posramiti konkurenciju, a cijena mu zvuči nestvarno

Nekoć ponos britanske automobilske industrije i sinonim za male, zabavne sportske dvosjede, MG se pod kapom kineskog giganta SAIC-a transformirao u marku koja nemilosrdno napada europsko tržište električnih i hibridnih vozila.

Nakon uspjeha modela kao što je MG4, Kinezi pripremaju svoj dosad najambiciozniji projekt: limuzinu MG 07. Riječ je o elegantnom fastbacku koji na prvi pogled neodoljivo podsjeća na znatno skuplji Porsche Taycan, no nudi tehnologiju, luksuz i domet koji bi mogli posramiti konkurenciju, i to po cijeni koja zvuči gotovo nestvarno.

Prvi primjerci već su stigli u kineske salone, a ono što nude moglo bi iz temelja promijeniti pravila igre.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela MG 07 <<<

Cijena daleko ispod svega što konkurencija nudi

MG 07 je automobil koji na papiru nudi gotovo nemoguću kombinaciju stila, tehnologije, luksuza, dometa i praktičnosti po cijeni koja je daleko ispod svega što konkurencija trenutno nudi. Ako se ove najave ostvare i kada stigne u Europu, što se očekuje krajem 2026. ili početkom 2027., mogao bi postati jedan od najpoželjnijih električnih automobila na tržištu.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela MG 07 <<<