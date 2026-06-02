Je li ovo najbolji obiteljski auto koji danas možete kupiti za manje od 40.000 eura?

Na automobilsku scenu stigao je tiho, gotovo na prstima, a onda je napravio dar-mar. MG HS PHEV, kineski zmaj u europskom ruhu ili, kako mu neki tepaju, 'plug-in hibrid za narodne mase', automobil je o kojem se priča. I to s razlogom.

U moru preskupih i često precijenjenih obiteljskih SUV-ova, MG je ponudio paket koji je teško ignorirati: snagu sportskog automobila, opremu premium limuzine i potrošnju gradskog mališana.

Sjeli smo za upravljač Luxury verzije, s istaknutom cijenom od 37.490 eura, kako bismo provjerili krije li se iza primamljive ponude i stvarna kvaliteta ili je sve samo dobar marketing.

Kinez, Englez ili oboje? Misterij porijekla i atraktivan dizajn

Prvo, riješimo misterij porijekla. Mnogi se sjećaju MG-a kao britanskog brenda koji je proizvodio šarmantne male sportske dvosjede. Ta vremena su prošla. Danas je MG pod kapom kineskog automobilskog diva SAIC Motor, što se pokazalo kao dobitna kombinacija.

Dobili smo prepoznatljiv europski dizajn, potpomognut kineskom tehnologijom, efikasnošću i, ono najvažnije, cijenom koja ne tjera suze na oči. Zaboravite na predrasude o kineskim automobilima; HS je dokaz da je ta era daleko iza nas.

Druga generacija modela HS, predstavljena 2024. godine, donijela je radikalan stilski zaokret. Automobil izgleda moderno, oštro i samouvjereno. Prednjim dijelom dominira velika, agresivna maska hladnjaka i tanka, elegantna LED svjetla koja mu daju prepoznatljiv svjetlosni potpis.

Silueta je dinamična i mišićava, bez suvišnih linija, a stražnji kraj sa spojenim svjetlima i naglašenim difuzorom zaokružuje priču o suvremenom obiteljskom SUV-u koji se ne srami pokazati na cesti. U usporedbi s nekim bezličnim konkurentima, HS ima karakter i privlači poglede, što je u ovoj klasi postalo prava rijetkost.

Ispod haube impresivna simfonija struje i benzina

Srce ovog stroja je plug-in hibridni sustav koji je, bez pretjerivanja, prilično impresivan. Kombinira 1,5-litreni turbo benzinski motor sa 143 konjske snage i snažan električni motor. Kada se njihove snage udruže, vozaču je na raspolaganju ukupno 272 konjske snage. Da, dobro ste pročitali. Ovaj naizgled mirni obiteljski SUV od nula do 100 km/h ubrzava za samo 6,8 sekundi. To je teritorij koji je donedavno bio rezerviran za sportske jurilice i dovoljno je da na semaforu postidite vozače znatno skupljih i razvikanijih automobila.

Ipak, ono što ovaj pogonski sklop čini posebnim nije samo sirova snaga, već njegova učinkovitost i domet. U europskim modelima ugrađena je baterija kapaciteta 21,4 kWh, što je u ovoj klasi iznimno izdašno. Prema službenim WLTP podacima, samo na električni pogon MG HS može prijeći do 100 kilometara. U praksi, to znači da većinu svakodnevnih obaveza - odlazak na posao, vožnju djece u vrtić i odlazak u tjednu nabavku - možete obaviti bez da potrošite i kap benzina.

Vožnja je tada gotovo nečujna, uglađena i, naravno, iznimno jeftina. Punjenje kod kuće na standardnoj zidnoj punionici (wallbox) snage 7 kW traje oko tri sata, taman dok odgledate film i pripremite se za novi dan. Mi doduše nismo imali wallbox, a preko obične utičnice punjenje je trajalo do jutra.

Kvaliteta materijala i završna obrada na zavidnoj razini

Naš testni model stigao je u Luxury paketu opreme, a taj naziv nosi s punim pravom. Ovdje MG pokazuje da ne namjerava štedjeti kako bi postigao nižu cijenu. Popis opreme je toliko dugačak da bi posramio i neke njemačke premium marke. Uz sve što nudi osnovni model, Luxury donosi prednje parkirne senzore i sustav kamera s pogledom od 360 stupnjeva, što parkiranje ovog velikog SUV-a čini dječjom igrom. Vrata prtljažnika otvaraju se električno, što je neprocjenjivo kada su vam ruke pune vrećica.

Unutrašnjost je priča za sebe. Sjedala su presvučena ugodnom eko-kožom, a prednja su i grijana, idealno za prohladna zimska jutra. Tu su i dvozonska automatska klima te bežični punjač za pametni telefon. Cijeli interijer je doživio revoluciju u novom modelu. Kokpitom dominiraju dva velika ekrana dijagonale 12,3 inča, spojena u jednu cjelinu. Jedan služi kao digitalna instrument ploča ispred vozača, a drugi, osjetljiv na dodir, kao središnji zaslon za infotainment sustav.

Povezivost s Apple CarPlay i Android Auto platformama se podrazumijeva, ali vam treba žica. Kvaliteta materijala i završna obrada na zavidnoj su razini, ostavljajući dojam znatno skupljeg automobila.

Moćan i udoban gutač kilometara

U jednom danu proveli smo u njemu više od deset sati i prešli 730 kilometara, i malo je reći da nas je auto uistinu oduševio. Kombiniranih 272 KS ulijevaju ogromno pouzdanje. Automobil doslovce "jede" asfalt na najmanji pritisak papučice gasa i malo je vozila na cesti koja mogu pratiti njegov tempo. Prelasci između električnog i benzinskog pogona su neprimjetni, a automatski mjenjač posao odrađuje glatko i bez trzaja.

Unatoč impresivnom ubrzanju, ovo nije sportski automobil u klasičnom smislu. Njegov karakter je prije svega usmjeren na udobnost. Ovjes je podešen tako da suvereno upija neravnine, a zvučna izolacija je izvrsna, što doprinosi opuštajućoj i tihoj atmosferi u kabini, čak i pri višim brzinama na autocesti. Na našem maratonskom putovanju prosječna potrošnja iznosila je 5,6 litara na 100 kilometara, što je za automobil ove veličine i snage izvrstan rezultat. Vlasnici kuća s mogućnošću noćnog punjenja po jeftinijoj tarifi proći će još povoljnije.

Istina, nema ambijentalno svjetlo, masažna sjedala ni panoramski krov, ali sve to nadoknađuje ogromnim prostorom i superiornim voznim sposobnostima.

Što kažu drugi i gdje je kvaka?

Naš pozitivan dojam nije usamljen. MG HS PHEV skuplja nagrade diljem Europe. Ugledni britanski magazin What Car? proglasio ga je plug-in hibridom godine, dok ga je Auto Express u velikom megatestu 59 modela imenovao najboljim plug-in hibridom koji se trenutno može kupiti. Posebno su istaknuli njegov stvarni električni doseg, prostranu unutrašnjost i nevjerojatnu vrijednost za novac.

Naravno, postavlja se pitanje - gdje je kvaka? Najveći upitnik koji stoji iznad marke MG jest pouzdanost i dugoročno iskustvo vlasništva. U nekim anketama zadovoljstva vlasnika u Velikoj Britaniji, MG nije briljirao. Međutim, tvrtka je očito svjesna da mora izgraditi povjerenje kupaca, zbog čega sve svoje modele nudi s izdašnim tvorničkim jamstvom od sedam godina ili 150.000 kilometara. To je snažan argument koji bi trebao umiriti i najskeptičnije.

MG HS PHEV Luxury ruši predrasude i postavlja nova mjerila. Nudi performanse, bogatu opremu, vrhunski električni doseg i modernu tehnologiju po cijeni za koju kod europskih konkurenata često dobijete tek osnovni model s osnovnim motorom. On je dokaz da vrhunska tehnologija ne mora biti rezervirana samo za najbogatije. Za obitelji koje traže prostran, siguran, snažan i ekonomičan SUV, a ne žele plaćati 'porez na marku', ovaj automobil je trenutno jedna od, ako ne i najbolja, kupnja na tržištu. Pravi 'value for money' prvak koji s pravom privlači sve više kupaca.