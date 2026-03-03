SUV anomalija privlači poglede, a bome ima i 'mišiće': Mnogima bi ovo mogao biti pun pogodak

Nakon tjedan dana druženja s MGS5 EV-om, prvo pitanje za sve zainteresirane je: Koliko imate godina? Jer dojma smo da je ovo automobil za malo zreliju generaciju koja je spremna prijeći na struju. Da se razumijemo, mene je automobil u vožnji oduševio, ali - ja pripadam toj 'zrelijoj' generaciji.

Idemo pojasniti o čemu se zapravo radi. Naime, u današnjem svijetu električnih automobila, kojim dominiraju futuristički kompakti i SUV-ovi, pojava jednog električnog SUV-a koji više djeluje kao karavan djeluje gotovo kao anomalija.

Upravo je to uloga koju je na sebe preuzeo MGS5 EV, automobil koji ne pokušava zadiviti avangardnim dizajnom, već se koncentrira na ono što je mnogim obiteljima i dalje najvažnije: praktičnost, prostranost i prihvatljiva cijena. Da budemo sasvim jasni, MGS5 EV nipošto nije 'ružan' automobil, već samo želim reći da u usporedbi s ostalim SUV-ovima izgleda poprilično benigno. Iako, meni se sviđa.

MG je zaista ponudio razumnu alternativu za stvarne ljude i stvarne potrebe. Vozili smo ga kako bismo provjerili je li ova jednostavna formula doista i pobjednička i možemo reći da automobil ispunjava mnoge zahtjeve koje potencijalni kupci očekuju ili žele.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn bez suvišnih obećanja

Kao što smo već rekli, na prvi pogled MGS5 EV ne vrišti 'električni automobil'. Njegov je izgled smiren, uravnotežen i lišen futurističkih agresivnih linija koje danas krase mnoge nove modele. Ok, prednji dio je moderan, ima elegantan, pomalo sportski i agresivan dizajn s moćnim LED svjetlima. To mu daje svježinu, ali kad pogledate ostatak karoserije, priča je potpuno drugačija. Tu su linije puno mekše, zaobljenije i zapravo ne odgovaraju u potpunosti oštrijem 'nosu'.

Ipak, mnogim je vozačima upravo taj izgled prednost. MGS5 EV ne pokušava biti modni dodatak, već funkcionalan alat za svakodnevicu.

Foto: Bojan Terglav

Njegova silueta je SUV-ovska, ali mnogi u njemu vide obiteljski karavan, posebice ako ga se gleda s boka i odozada gdje dominira led traka dužinom cijele linije. Ovakvim izgledom MGS5 EV se jednako dobro uklapa u gradsku vrevu i na parkiralištu ispred trgovačkog centra.

Foto: Bojan Terglav

Prostranost i praktičnost u prvom planu

Ono gdje MGS5 EV uistinu briljira jest unutrašnjost. S prtljažnikom osnovnog obujma od 453 litre, koji se preklapanjem stražnjih sjedala širi na impresivnih 1.441 litara, ovaj automobil bez problema može progutati sve, od tjedne nabavke do opreme za obiteljski odmor. To je više prostora nego što nudi većina električnih hatchbackova i kompaktnih SUV-ova, što ga čini iznimno svestranim.

Sjedala sama po sebi pružaju adekvatnu udobnost za kraće relacije, ali, ako smo sasvim iskreni, nedostaje im bočne potpore i bolje profiliranosti za duge vožnje.

Foto: Bojan Terglav

S druge strane, vozačko okruženje je logično i pregledno. Središnji zaslon od 12,8 inča ima jasan raspored, a pohvalno je što je MG zadržao fizičke tipke za ključne funkcije poput kontrole klime i glasnoće, što znatno olakšava korištenje u vožnji. Obavezni sustavi sigurnosti za vozača i ovdje su dosta dosadni, posebice prekoračenje brzine, ali i nadzor vozača koji se oglasi baš svaki puta kada maknete oči s ceste ili ne daj Bože da zijevnete. Srećom, postoji opcija u kojoj možete sve što vam smeta isključiti, odnosno možete isključiti sve što vam smeta i onda sve to memorirati kroz jedan digitalni 'gumb'.

Kvaliteta materijala je korektna za ovaj cjenovni razred. Da, automobil ima tvrdih plastičnih površina, ali i dovoljno mekanih na dodir da ukupan dojam ne bude jeftin.

Između udobnosti i neočekivanih udaraca

Pogonski sklop je bez sumnje najsvjetlija točka ovog automobila. U verziji Long Range, elektromotor snage 170 kW (231 konjska snaga) isporučuje okretni moment trenutno i uglađeno. Ubrzanja su žustra i uvjerljiva, od 0 do 100 km/h stiže za samo 6,3 sekunde, a snaga za pretjecanje uvijek je nadohvat ruke. Isporuka snage je instantna i fino vas zabije u sjedalo, ali ovaj automobil vas rijetko kada potiče na agresivnu vožnju. Jednostavno se kreće tiho i bez napora, a vi toliko uživate u toj udobnoj vožnji da uopće nemate potrebu pokazivati mišiće. Ali, kad to vrijeme dođe i stisnete gas, ostali sudionici u prometu nijemo promatraju, jer im nije jasno što se upravo dogodilo i gdje ste otišli.

Foto: Bojan Terglav

Moramo pohvaliti i fantastično implementiran sustav vožnje jednom papučicom (one-pedal drive). Regenerativno kočenje toliko je učinkovito i intuitivno da se kočnica u gradskoj vožnji gotovo i ne koristi. Automobil usporava glatko sve do gotovo potpunog zaustavljanja, čineći vožnju u gužvama opuštajućom. U kombinaciji s gotovo potpunom tišinom pogona, vožnja je iznimno ugodna.

Međutim, ovjes priča dvostruku priču. Na glatkim prometnicama, MGS5 EV je udoban i suvereno upija neravnine. No, na oštrijim rupama, ležećim policajcima ili poprečnim neravninama, a posebice zagrebačkim sporednim cestama punih rupa, ovjes postaje pretvrd i 'lupa', prenoseći udarce izravno u kabinu. Ta grubost narušava inače vrlo ugodan dojam i pokazuje gdje su napravljene uštede. Slično je i s bukom. Naime, motor je nečujan, ali pri višim brzinama na autocesti do izražaja dolaze buka od vjetra i kotrljanja guma.

Tehnologija, baterija i cijena u Hrvatskoj

MGS5 EV Long Range dolazi s baterijom kapaciteta od 64 kWh, što prema WLTP standardu osigurava doseg do 450 kilometara. Međutim, u stvarnim uvjetima, realnije je očekivati oko 350 kilometara, posebice u zimskim mjesecima, dok se na autocesti ta brojka spušta na otprilike 250-300 kilometara. Podržava punjenje na AC punjačima snagom do 11 kW, dok se na brzim DC punjačima može napuniti od 10 do 80 posto za samo 28 minuta. Nažalost, mi nismo upjeli uhvatiti te brze punjače, pa smo ga na onima koji isporučuju do 50 kW struje za otprilike 25-30 posto baterije punili 50-ak minuta.

Foto: Bojan Terglav

Infotainment sustav je solidan, no testiranja su otkrila povremene probleme pri korištenju aplikacija Android Auto i Apple CarPlay. Zvuk je tijekom poziva znao u potpunosti nestati ili pak jako 'krčati', što ponekad zahtijeva ponovno pokretanje sustava ili korištenje visokokvalitetnih kabela.

Foto: Bojan Terglav

Testirana Luxury Long Range verzija košta 39.990 eura, čemu treba dodati i nadoplatu od 500 eura za boju, osim ako se ne odlučite za bijelu koja je besplatna.

Možda neke MGS5 EV svojim izgledom neće osvojiti na prvi pogled, ali bome brzo uđe pod kožu. On je tihi radnik, pragmatičan izbor za mnoge. Jasno, ovo nije auto bez mana. Spomenuli smo grubi ovjes i sjedala koja bi mogla biti udobnija, ali za cijenu koju ima, MGS5 EV nudi jako puno. To je zreo i pametan korak za obitelji koje su spremne i koje su se odlučile za korak prema električnoj mobilnosti.