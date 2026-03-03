Lijepa, ali ubojita: Riba koja užasava otrovnim bodljama postala je stalni stanovnik Jadrana

Riba paun fascinira ronioce i akvariste svojim izgledom koji podsjeća na lava, pa je poznata i pod imenom riba lav te vatrenjača. Ponegdje nosi i nadimak đavolja riba. Ova grabežljivica iz porodice škarpinki (Scorpaenidae) na leđima ima do 18 bodlji s opasnim toksinom, koje koristi za obranu od neprijatelja. Za ljude ubod znači intenzivnu bol i mučninu, a stručnjaci kao prvu pomoć preporučuju vruću vodu kako bi se uništila proteinska komponenta otrova.

Ako volite noćno ronjenje, budite na oprezu! To je vrijeme kada ove ribe izlaze u potragu za hranom i ponekad neočekivano doplivaju izravno u svjetlost baterijskih svjetiljki.

Kada ribe paunovi love, koriste svoje lepezaste prsne peraje kako bi okružile plijen, koji zatim brzim pokretom usisaju u usta. Osim toga, mlađi primjerci privlače plijen specifičnim antenama iznad očiju, koje u odrasloj dobi često gube.

Ribe paunovi prirodno nastanjuju koraljne grebene Indijskog i Tihog oceana, no posljednjih su se godina nekontrolirano proširile Atlantikom i Karibima. Također, Institut za oceanografiju i ribarstvo izvijestio je da se riba paun od 2024. godine smatra stalnim stanovnikom Jadranskog mora.

Riba paun u Jadranu nema prirodnog neprijatelja

U Jadranu riba paun nema prirodnih neprijatelja koji bi kontrolirali njezinu populaciju, osim sporadičnih napada hobotnica i većih kirnji. Zbog toga se nesmetano razmnožava i hrani autohtonim vrstama riba i rakova, što može dovesti do ozbiljnog narušavanja prirodne ravnoteže.

Riba paun se najprije pojavila na jugu (kod Visa, Korčule i Mljeta), ali se ubrzano širi prema srednjem Jadranu. Posebno zabrinjava što je uočena i tijekom zimskih mjeseci u plitkim uvalama, što znači da niske temperature više nisu prepreka njenom opstanku.

Iako se stručnjaci slažu da se ribe pauna više nećemo moći u potpunosti riješiti, cilj je kontrolirati njezinu populaciju kako bi se smanjio pritisak na domaće vrste, a potiče se ulov ove ribe, jer je ona prava delikatesa. Okusom i teksturom najviše podsjeća na škarpinu ili kirnju. Meso je snježnobijelo, čvrsto, nemasno i vrlo blagog, slatkastog okusa. Zbog svoje čvrstoće, izvrsno je za razne načine pripreme.

Važno je naglasiti da je otrov ribe paun isključivo u bodljama, a ne u mesu. Kada se bodlje pažljivo uklone škarama, riba je potpuno sigurna za konzumaciju.

