Profesor Kurelić kod Mojmire otkrio: 'Trumpova sljedeća meta je Kuba'

Rastu cijene nafte, burze tonu, a napetosti na Bliskom istoku prijete prerasti u sukob širih razmjera. Nakon što su Sjedinjene Države najavile da najjači udari na Iran tek slijede, Teheran je odgovorio napadima na jedanaest država u regiji te zaprijetio Europi ako se na bilo koji način uključi u rat. Aktualne događaje na Bliskom istoku za RTL Direkt analizirao je profesor Zoran Kurelić.

Je li napad Amerike i Izraela na Iran legalan i u skladu s međunarodnim pravom?

To je pitanje koje se danas diskutira dramatično. Da bi bio u skladu s međunarodnim pravom zemlja koja napada neposredno prije nego što je napadnuta, mora demonstrirati da postoji ono što se zove imenom Threat, to znači izravna neposredna opasnost. Sad se vode diskusije je li postojala izravna neposredna opasnost.

Trump tvrdi da je.

Nekoliko varijanti različitih priča smo dobili. Najviše problema izazvala je izjava Marca Rubija koji je rekao da je Amerika morala ući u rat jer je znala da će Izrael napasti i onda bi nakon uzvrata Izraela, američke baze i američki interesi našli se u izravnoj opasnosti.

Je li strategija Irana da se rat proširi na cijelu regiju? Oni pokušavaju oštetiti naftnu infrastrukturu, prijete u Hormuškom tjesnacu i stvaraju probleme u zračnom prometu i ekonomske probleme. Je li to onda strategija da naprave globalni disbalans?

Teško je govoriti da je to strategija. Vidimo da ima smisla. Reakcija koju nitko nije očekivao. Dakle, oni su napali zemlje koje su odbile pristati da se iz njihovih baza napadne Iran. Dakle, to nitko živ nije očekivao. Nakon toga bilo je jasno da će napasti američke baze.

Ali nisu napadnute samo američke baze, nego su napadnute i postrojenja, naftna postrojenja, plinska postrojenja itd. Prema tome, reakcija je bila odmah i imanentna, iste sekunde i teško je razmišljati koliko u njoj ima strategije. Možda je reakcija čistog gnjeva, nije bila pripremljena tako, ali je efikasna jer je napravila paniku. Zatvorili su Hormuški tjesnac. Digli su cijene nafte. One još nisu otišle visoko koliko mogu ići i nastala je međunarodna panika. To je činjenica.

Iran danas upozorava Europu da se ne uključuju da će svaki takav potez smatrati činom rata. Je li onda čin rata ovo što danas rade Grčka, Francuska, Njemačka, koji šalju vojne brodove na Cipar ili uopće što dozvoljavaju upotrebu svojih vojnih baza?

Najbolji je primjer Velike Britanije jučer, što se danas nastavilo jer je Trump bjesnio na pressici, govorio da Keir Starman nije Winston Churchill itd. Što su napravili Englezi? Englezi su rekli da Amerikanci ne mogu koristiti Diego Garcia bazu za ofenzivnu akciju na Iran zbog toga što krši međunarodno pravo i što je Keir Starman jučer rekao u parlamentu da nije mogao dopustiti da se napada iz njihove baze jer je protivno međunarodnom pravu.

Koje rješenje su našli Britanci? Nakon reakcije Irana, kada je Iran uzvratio i lupio po ostalima, uključujući po našim interesima, mi dopuštamo uporabe svih naših baza u defenzivnim akcijama na iranski odgovor. Ali sad da odgovorim na vaše pitanje. Danas su javili Englezi da su srušili iznad Jordana nekakav dron. Mislim, ako oni ruše dronove, dakle njihovi avioni lete protiv oružja Irana. To što lete samo u defenzivnim funkcijama, kako oni kažu, to Irancima ne mijenja ništa na stvari zato što lete protiv njih.

Trump je otvoreno kritizirao Starmana i sami ste spomenuli, ali on je rekao, među ostalim, i da ne podržava promjenu režima iz zraka. Može li se promjena režima i zraka uopće dogoditi, odnosno je li potrebno da vojnici kopneno uđu u Irana, da bi se to dogodilo?

Dosad se nije dogodilo. Dakle, višestruki primjeri iz prošlosti pokazuju da je nemoguće promijeniti, ako se dogodi da svi labudovi neće biti bijeli. Dakle, dogodit će se crni labud, ali vrlo vjerojatno će morati. Ako žele mijenjati režim, morat će to napraviti s trupama, ali potpuno je neizvjesno da li žele mijenjati režim. Ministar rata je rekao da apsolutno nisu zainteresirani za režim. Marco Rubio je rekao da su ušli u rat izravno zato što su ih Izraelci na to navukli. Trump je rekao da će mijenjati režim pa da neće mijenjati režim. Tako da ne znamo jasno što je strategija.

Znači, u pravu je Guardian koji kaže da se zapravo ne zna, ni zašto su ušli, ni što žele, ni koji je cilj, ni što možemo očekivati?

Otprilike. A zna se zašto su ušli. Samo nije izvjesno da su Izraelci i Amerikanci ušli s istom agendom, dakle, da imaju isti i završni cilj. Što se tiče Trumpa, ja mislim da je iz njegove perspektive dovoljno razlupa sve vojne potencijale Irana i onda da vidi hoće li doći do promjene režima.

Spominjali smo Trumpa koji se ljuti na britanskog premijera. Imamo sada slučaj sa Španjolskom. Sanchez mu je rekao jasno i glasno ne damo naše vojne baze. Trump je onda odgovorio prekidam sve trgovinske odnose, ali ovaj ga je na to otpilio možete to napraviti jedino u skladu s međunarodnim pravom. Znači ne da se

Situacija je slična s Engleskom, samo je Pedro Sanchez ima dramatičnije formulacije zbog toga što je Španjolska jedna od onih zemalja, ima ih malo u Europskoj uniji, koja tvrdi da se događa genocid u Gazi i da je Trump suučenik u tom genocidu. Prema tome, Sanchez i njegova socijalistička Vlada nisu bili impresionirani uopće ovim napadom i nisu dopustili da se iz njihovih baza ide u agresivnu operaciju jer su rekli da im NATO i međunarodno pravo na to ne obavezuju. Ugovor o NATO sigurno ne obvezuje, međunarodno pravo ih ne obvezuje, ali postoji realna opasnost da će Trump izrazito iziritiran s Velikom Britanijom i Španjolskom odgovoriti na to. I sad je pitanje kako će Europska unija reagirati, mora biti potpuno solidarna sa Španjolskom, naravno.

America First. To je mantra koju smo od Trumpa stalno slušali. Međutim, sad nakon ove intervencije u Venezueli, a onda i ovoga rata u Iranu koji je započeo zapravo dolazi u pitanje. Izgleda kao da se poslužio udžbenik W.Busha svrgavanje režima i njegov novi

To je odlično pitanje. Vodi se diskusija prilično uzbudljiva u okviru same Mage - je li ovo odustajanje od izvornih obećanja, pogotovo izvornih obećanja koja su dana za 2016. kada je prvi put dobio izbore. I tada, ako se sjećate, sad se vraćaju, je li te diskusije je razorio Jeb Bush s pričom kako je njegov brat uvukao Ameriku u rat s lažnim masovnim oružjem za masovno uništenje.

Ovo bi se moglo pokazati kao isto.

Ovdje je situacija slična, utoliko što Trump nije isključen, čak je eksplicitno rekao, da želi ohrabriti promjenu režima tako da je dio Mage revoltiran. Međutim, još uvijek većina Mage podržava intervenciju u Iranu, bez obzira na to što on odustaje. I još jedan mali spin. Trump je imao formulaciju, neće nikad više biti 'forever Wars', to znači da uđeš u neku zemlju i onda vječno ostaješ kao što su ostali u Iraku ili su ostali u Afganistanu. Sada je priča o ratujemo pet tjedana.

Danas je Marco Rubio rekao rat bi mogao potrajati četiri do pet tjedana i najjači udarci tek stižu. Možemo to promatrati kao neku najavu?

Da, to je sigurno. Oni su dovukli tamo resursa, čudo, resursa i ispucat će ih.

Što kažete na ovu analizu da je zapravo prava meta Kina, odnosno da je pravi cilj Amerike i Izraela da se oslabi Kina koja kupuje 80 posto iranske nafte koja je za njima jako važan faktor?

Mislim da je to pretjerivanje. Iran je sam po sebi toliko dramatična meta, pogotovo Izraelu. Kina je kolateralna žrtva u cijeloj priči zbog toga što dobar dio nafte koji ide za Kinu morskim putem prolazi kroz Hormuz. Oni imaju ugovore i podešene cijene nafte s Iranom. Ali Kina će se prvo snaći i drugo je samo kolateralna žrtva. Ipak, fokus je, naravno na Iran.

Možemo li onda očekivati kao sljedeću metu i da fokus bude Kuba?

Da, mislim da je to sljedeći režim koji će se ići mijenjati. Ali s obzirom na to da će ovo potrajati neko vrijeme, onda ćemo na Kubu pričekati, ali Kuba je sigurno u fokusu.

Je li ovo početak Trećeg svjetskog rata? To je pitanje koje smo svi i čuli i postavljali zadnjih dana. Aleksandar Dugin kaže da je počeo nakon američko izraelskih napada na Iran

Dugin je moj kolega politički filozof, tako da je njegov pratim već godinama. On mora da je na rubu živčanog sloma jer je napisao cijelu knjigu gdje je slavio Trumpa kao na Napoleona suvremene civilizacije koji je svjetska duša koja mijenja čitavu svjetsku povijesnu situaciju. Tako da mora da mu je užasno teško palo i da je, da je došlo do ovoga da se Dugin unutra sam u sebi slama.

Ali formulacije su ne da je ovo početak svjetskog rata, nego da Amerika do te mjere pretjeruje sa svojim ponašanjem, da svaki sljedeći takav udar može izazvati svjetski rat. Tako da Rusi su zastrašujuće iznervirani s ovom situacijom i razočarani Trumpom.