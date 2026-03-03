FREEMAIL
Francuski kup /

Strasbourg teškom mukom svladao drugoligaša i prošao dalje

Strasbourg teškom mukom svladao drugoligaša i prošao dalje
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Strasbourg je stvorio mnoštvo prilika, imao je čak 33 udarca, pri čemu 11 u okvir gola, no tek u samoj završnici utakmice je uspio slomiti suparnika

3.3.2026.
23:53
Hina
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
Skorašnji protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige, francuski Strasbourg plasirao se u polufinale nacionalnog Kupa 2-1 pobjedom protiv drugoligaša Reimsa.

Strasbourg je stvorio mnoštvo prilika, imao je čak 33 udarca, pri čemu 11 u okvir gola, no tek u samoj završnici utakmice je uspio slomiti suparnika. Oba gola domaćin je zabio s bijele točke, u 83. minuti je bio precizan Argentinac Joaquin Panichelli, a četiri minute kasnije i Paragvajac Julio Encisco. Reims je u četvrtoj minuti nadoknade smanjio na 2-1, a strijelac je bio Patrick Zabi.

Alzaški klub se prvi put nakon 2001. godine plasirao u polufinale "Coupe de France". Prije dvadeset pet godina, Strasbourg je i posljednji put podigao trofej i to treći put u svojoj povijesti nakon 1966. i 1951.

Četiri puta je bio i pobjednik Liga kupa, posljednji put 2019. 

U srijedu se sastaju Lorient - Nica, te Marseille - Toulouse, a posljednji četvrtfinalni ogled je u četvrtak kada će snage odmjeriti Lyon - Lens.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?

StrasbourgReimsFrancuski Kup
