SRETNO STIGLI U ZAGREB /

Hrvatski hodočasnici evakuirani iz Izraela: Poznati detalji i o ostalim Hrvatima na Bliskom istoku

Hrvatski hodočasnici evakuirani iz Izraela: Poznati detalji i o ostalim Hrvatima na Bliskom istoku
Foto: MVEP

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina

4.3.2026.
0:01
Hina
MVEP
Trinaest hrvatskih hodočasnika u utorak se navečer iz Izraela vratilo u Zagreb čarter letom tvrtke Trade Air, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hodočasnici su evakuirani iz Izraela u organizaciji hrvatskih veleposlanstava u Tel Avivu i Kairu. 

MVEP je ranije objavio da Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. 

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai. 

Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

HodočasniciIzrael
