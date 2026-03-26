Liječnici imaju važan savjet za žene: Samo jedna navika značajno utječe na dugovječnost

Mnoge žene srednje dobi ne žive baš “lako”. Suočavaju se s promjenama u mentalnom i fizičkom zdravlju, poput depresije i menopauze. Njihove su tegobe često pogrešno shvaćene i prikazane pa se ponekad mogu osjećati “nevidljivo”.

Dobra vijest je da se brojni problemi žena u tim godinama mogu ublažiti. Danas se liječnici žele usredotočiti na jedan važan primjer — smanjenje gustoće kostiju i mišićne mase zbog menopauze — i na to kako ih žene srednje dobi mogu riješiti kako bi poboljšale kvalitetu života.

Njihov savjet broj 1? Više treninga snage.

Zašto ženama srednje dobi treba više treninga snage

Kao što je ranije spomenuto, žene srednje dobi prolaze kroz značajne promjene u tijelu, osobito zbog perimenopauze i menopauze. To može značiti da trebaju promijeniti navike, uključujući i one vezane uz vježbanje.

"Sve smo svjesniji što se zapravo događa u perimenopauzi: metaboličke promjene, gubitak mišića, promjene na kostima, promjene raspoloženja", rekla je dr. Alexandra Dubinskaya, uroginnekologinja i stručnjakinja za menopauzu i seksualno zdravlje.

Vježbe snage pomažu u svemu tome. Povećavaju mineralnu gustoću kostiju, poboljšavaju mišićnu masu, podupiru metabolizam, smanjuju rizik od padova, poboljšavaju raspoloženje i još mnogo toga.

"Trening snage jedan je od najvažnijih, ali i najnedovoljno iskorištenih načina na koje žene mogu zaštititi svoje zdravlje i samostalnost kako stare", rekla je dr. Clarinda Hougen, specijalistica sportske medicine.

Problemi s kostima posebno su česti u ovoj skupini, više nego što možda mislite, zbog hormonalnih promjena. Čak jedna od 3 žene starije od 50 godina doživi prijelom uzrokovan osteoporozom, a žene mogu izgubiti i do 20 % gustoće kostiju u prvih pet do sedam godina nakon menopauze.

"Trening s opterećenjem jedan je od najučinkovitijih nefarmakoloških načina da se taj proces uspori", dodala je Dubinskaya.

Vježbe i savjeti za trening snage za žene srednje dobi

Ako ste žena srednje dobi i nemate puno iskustva s treningom snage, ne brinite: liječnici dijele nekoliko savjeta i vježbi za početnike koje možete početi raditi već sada (neke čak i iz udobnosti vlastitog doma).

Obavite pregled kod liječnika

Prije bilo kakvih promjena ili početka nove rutine vježbanja, posavjetujte se s liječnikom.

"Recite svom liječniku da želite započeti s treningom snage i provjerite postoje li prepreke, poput visokog krvnog tlaka", kaže fizioterapeutkinja Yvonne Di Edwardo.

Također preporučuje provjeru gustoće kostiju i ravnoteže.

Počnite s vježbama kod kuće

Vježbanje ne mora biti dugo, skupo ni zastrašujuće — nekoliko dana tjedno kod kuće je dovoljno.

"Ne treba vam članstvo u teretani", rekla je Hougen. "Počnite s vježbama s vlastitom težinom, poput čučnjeva, penjanja na stepenicu, modificiranih sklekova i planka."

Važno je paziti na pravilnu izvedbu kako biste izbjegli ozljede. Savjetovanje s trenerom može pomoći.

"Kako jačate, možete dodati lagane utege poput bučica ili girja", dodala je. "Elastične trake također su vrlo korisne."

Di Edwardo predlaže ove početne vježbe s elastičnim trakama:

Ustajanje sa stolca bez pomoći ruku (za dodatni izazov stavite traku iznad koljena)

"Marširanje" ležeći na leđima s trakom iznad koljena

Povlačenje trake prema prsima u sjedećem ili stojećem položaju

Bočno koračanje s trakom iznad koljena

Ne zaboravite zagrijavanje. Čak i kratka šetnja ili vožnja sobnog bicikla može pomoći pripremiti mišiće.

Uključite vježbe za zdjelično dno

Tijekom menopauze može doći do slabljenja mišića zdjeličnog dna ili inkontinencije. Trening snage može pomoći.

"Uz pravilno disanje i aktivaciju zdjeličnog dna, vježbe snage mogu smanjiti opterećenje tijekom trčanja, dizanja i penjanja stepenicama te pomoći u kontroli mokraćnog mjehura", objasnila je Di Edwardo.

Primjeri vježbi su Kegelove vježbe, most, čučnjevi, nagibi zdjelice i "bird dog".

Obratite pažnju na upozoravajuće znakove

Važno je slušati svoje tijelo. Upozoravajući znakovi uključuju bol u donjem dijelu leđa, osjećaj težine u zdjelici, osjećaj pritiska ili “nečega zaglavljenog”, pogoršanje simptoma navečer ili curenje mokraće pri dizanju.

Neka bude zabavno i društveno

Budimo realni, vježbanje nije uvijek zabavno. Zato može pomoći ako vježbate s prijateljima ili u grupi.

"Društvena komponenta pomaže u stvaranju rutine", rekla je Di Edwardo.

Preporučuje, primjerice, vodeni aerobik ili lagane grupne treninge s otporom.

Pravilna prehrana i hidratacija

Prehrana je također važna, posebno unos proteina.

"Pazite da unosite dovoljno nemasnih proteina za rast i oporavak mišića", rekla je Hougen.

Izvori uključuju piletinu, puretinu, govedinu i svinjetinu.

Ne zaboravite ni na unos tekućine. "Dehidrirani mišići skloniji su grčevima i sporije se oporavljaju", objasnila je Di Edwardo.

Ne pretjerujte

Važno je napredovati postupno, osobito ako imate probleme s vezivnim tkivom. "Dizanje utega je dobro, ali više nije uvijek bolje", rekla je Dubinskaya.

"Upoznajte svoje granice i dajte mišićima vremena za odmor", dodala je Di Edwardo.

Zlatno pravilo je — potaknuti se, ali ne pretjerati, piše HuffPost.

"Zdravlje u srednjim godinama nije stvar ekstrema", zaključila je Dubinskaya. "Radi se o dugovječnosti. Cilj nije podići najteži uteg u prostoriji, nego sigurno vježbati i za 20 godina."

POGLEDAJTE GALERIJU

