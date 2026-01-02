Pet jednostavnih, ali učinkovitih vježbi za borbu protiv nadutosti nakon blagdana

Ah, postblagdanska nadutost, onaj svima poznati osjećaj neugodne punoće, napuhanosti i tromosti nakon jednog previše slavljeničkog obroka. Dobra vijest je da vam nije potreban iscrpljujući trening kako biste se osjećali bolje.

Nježno kretanje, istezanje i svjesno disanje mogu pomoći pokrenuti probavu i ublažiti neugodan osjećaj nadutosti. Donosimo pregled najboljih vježbi za rješavanje ovog problema.

1. Šetnja kao najbolji lijek

Hodanje je vrhunsko rješenje protiv nadutosti. Ono potiče probavu, pomaže plinovima da se kreću kroz crijeva i smanjuje zadržavanje vode, što ga čini jednim od najjednostavnijih, a ujedno i najučinkovitijih načina da se osjećate lakše.

Ciljajte na petnaest do trideset minuta šetnje nakon obroka ugodnim tempom, onim pri kojem možete bez problema razgovarati. Dodatne bodove dobivate ako uhvatite i malo svježeg zraka. Čak i kratka šetnja bolja je od ležanja, stoga se pokrenite kad god možete.

2. Joga za poticanje probave

Joga je sjajna za nježnu masažu probavnih organa i ublažavanje nadutosti. Isprobajte ovu jednostavnu rutinu, držeći svaki položaj trideset do šezdeset sekundi uz duboko disanje. Cijeli slijed ponovite dva do tri puta.

Položaj za oslobađanje vjetrova (Pavanamuktasana)

Lezite na leđa i nježno privucite jedno ili oba koljena prema prsima. Možete se lagano ljuljati s jedne na drugu stranu ako vam je ugodno. Ovaj položaj pomaže u oslobađanju nakupljenih plinova, smiruje nelagodu u trbuhu i potiče nježno kretanje probavnog sustava.

Sjedeći zaokret kralježnice

Sjednite uspravno na pod ili stolicu s nogama čvrsto na tlu. Postavite jednu ruku na vanjsku stranu suprotnog koljena i zakrenite torzo u tom smjeru, okrećući pogled preko ramena. Ovaj zaokret masira probavne organe, potiče kretanje hrane kroz crijeva i ublažava nadutost.

Položaj mačke i krave

Postavite se na sve četiri s neutralnim položajem kralježnice. Pri udisaju izvijte leđa, podižući prsa i trticu (krava), a pri izdisaju zaoblite kralježnicu, uvlačeći bradu i trticu (mačka). Ovaj tečni pokret stimulira probavu, oslobađa napetost u trbuhu te nježno budi trup i kralježnicu.

3. Lagani kardio za bolju cirkulaciju

Kardio vježbe niskog intenziteta fantastičan su način za poticanje cirkulacije, poboljšanje limfne drenaže i smanjenje postblagdanske napuhanosti. Ključ je u održavanju ugodnog i ritmičnog tempa, jer cilj je kretanje koje godi, a ne naporan trening.

Preporučuje se dvadeset do trideset minuta aktivnosti opuštenim tempom, poput lagane vožnje sobnog bicikla koja potiče probavni sustav bez pritiska na trbuh, ili hodanja po stepenicama koje pospješuje cirkulaciju i smanjuje zadržavanje vode. Ako imate pristup bazenu, plivanje je idealno jer pruža vježbu za cijelo tijelo bez opterećenja zglobova.

4. Vježbe za trup i pokretljivost

Intenzivne vježbe za trbušne mišiće zapravo mogu pogoršati nadutost, stoga se usredotočite na nježne vježbe za jačanje trupa i pokretljivost koje pomažu kretanju plinova bez stiskanja želuca.

Vježbe poput ležećeg zaokreta kralježnice, glutealnog mosta ili nagiba zdjelice izvrsne su za masažu crijeva i aktivaciju donjeg dijela trbuha. Prema savjetima stručnjaka koje prenosi Daily Mail, svaku vježbu izvodite polako trideset do šezdeset sekundi uz duboko disanje, a cijeli slijed ponovite dva do tri puta.

5. Snaga dubokog disanja

Ponekad je najjednostavniji trik ujedno i najmoćniji. Duboko disanje aktivira parasimpatički živčani sustav, odnosno tjelesni način rada za "odmor i probavu". Polagani, duboki udasi opuštaju trbušne mišiće, potiču probavne organe te poboljšavaju protok krvi i limfe, pomažući plinovima da se kreću i smanjujući zadržavanje vode. Ukratko, to je nježan i brz način da tijelu poručite: "Vrijeme je za probavu".

Umjesto da se nakon obilnog obroka prepustite osjećaju težine, odvojite nekoliko minuta za lagano kretanje. Tijelo će vam biti zahvalno, a osjećaj olakšanja doći će brže nego što mislite.

