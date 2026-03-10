FREEMAIL
'NAŠA PUBLIKA NEĆE IZUMRIJETI' /

Hrvatski umjetnici uzvratili Chalametu: 'Pozvao bi ga na predstavu, ali rasprodane su'

Kako izgubiti Oscara u 10 dana? Eto tako se Internet šali na račun Timothee Chalameta. Srećom po Timotheeja, Akademija je s glasanjem završila 5. ožujka. Ali, mnogi mu neće brzo oprostiti što je rekao da nikoga više nije briga za operu i balet. Naljutio je tako baletane, glumce i kazališta od New Yorka do Milana. A da stvar bude nevjerojatnija: njegova su baka, mama i sestra plesale balet. Kod nas se nas 13 i pol tisuća ulaznica za balet rasproda u jednom danu, a opera je rasprodana mjesecima unaprijed. Više pogledajte u prilogu

10.3.2026.
23:18
Rikardo Stojkovski
OperaOscarTimothée ChalametBalet
