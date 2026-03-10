FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT DANA /

Što se to dogodilo u RTL Direktu? Mojmira: 'Pitate se što vam je s televizorom?'

Možda se sada pitate: što mi se dogodilo s televizorom, je li ovo neka greška. Nije greška, samo jedna druga perspektiva. Jer ovako bi izgledao Direkt da ga gledaju miševi.

Znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije napravili kratka videa koja dočaravaju mišje viđenje svijeta. Pokazali su miševima snimke ljudi koji se bave gimnastikom, hrvanjem i jahanjem konja. 

Više pogledajte u videu

U mišjoj perspektivi to izgleda ovako. Crno bijelo, zrnato, mutno, jedva da se mogu razaznati lica, što ne čudi jer miševi zapravo imaju jako loš vid. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.3.2026.
23:08
RTL Direkt
TelevizijaTelevizorMiševiMiŠ
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx