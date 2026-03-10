Što se to dogodilo u RTL Direktu? Mojmira: 'Pitate se što vam je s televizorom?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HIT DANA /

Možda se sada pitate: što mi se dogodilo s televizorom, je li ovo neka greška. Nije greška, samo jedna druga perspektiva. Jer ovako bi izgledao Direkt da ga gledaju miševi.

Znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije napravili kratka videa koja dočaravaju mišje viđenje svijeta. Pokazali su miševima snimke ljudi koji se bave gimnastikom, hrvanjem i jahanjem konja.

Više pogledajte u videu

U mišjoj perspektivi to izgleda ovako. Crno bijelo, zrnato, mutno, jedva da se mogu razaznati lica, što ne čudi jer miševi zapravo imaju jako loš vid.