GORUĆE PITANJE /

Iz Hajduka iznenada poslali poziv: Evo što su rekli o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

Splićani i svi navijači Hajduka bi ovog tjedna mogli doznati kakva je budućnost simbola grada i Dalmacije - poljudskog stadiona.  Dok se čeka ključna studija izvodljivosti - iz Hajduka su iznenada poslali poziv za press konferenciju na kojoj su govorili o budućnosti kluba za koju je ključno pitanje stadiona. Do sada se u javnosti raspravljalo o tri scenarija: sanaciji Poljuda uz izgradnju novog stadiona na drugoj lokaciji, velikoj rekonstrukciji Poljuda te konačno - rušenju Poljuda i gradnji novog stadiona na istoj lokaciji.  Više u prilogu RTL Danas.

 

 

10.3.2026.
20:19
RTL Danas
