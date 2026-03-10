Iz Hajduka iznenada poslali poziv: Evo što su rekli o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

GORUĆE PITANJE /

Splićani i svi navijači Hajduka bi ovog tjedna mogli doznati kakva je budućnost simbola grada i Dalmacije - poljudskog stadiona. Dok se čeka ključna studija izvodljivosti - iz Hajduka su iznenada poslali poziv za press konferenciju na kojoj su govorili o budućnosti kluba za koju je ključno pitanje stadiona. Do sada se u javnosti raspravljalo o tri scenarija: sanaciji Poljuda uz izgradnju novog stadiona na drugoj lokaciji, velikoj rekonstrukciji Poljuda te konačno - rušenju Poljuda i gradnji novog stadiona na istoj lokaciji. Više u prilogu RTL Danas.