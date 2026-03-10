Dinamo se pohvalio: 'Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine!'

Dinamo je na društvenim mrežama objavio da je ove godine prešao brojku od 50 tisuća članova i prijatelja kluba brže nego ikada u klupskoj povijesti.

"Gotovo 4 mjeseca ranije nego prošle godine! GNK Dinamo upravo je prešao brojku od 50.000 članova i prijatelja kluba - ove godine brže nego ikada u klupskoj povijesti!

'Ovdje pripadaš' nije samo slogan, jer biti član/ica Dinama ne znači samo imati iskaznicu - to je znak vjernosti i pripadnosti najvećem hrvatskom klubu. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj Dinama koji gradimo zajedno", objavi su iz Dinama.

Dinamo je trenutno vodeća momčad na tablici SHNL-a s velikih 10 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, kojega je pobijedio u derbiju u Splitu u prošlom kolu s 3:1.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Brestovac sportsku karijeru zamijenio svijetom marketinga