FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVLJE NA MAKSIMIRU /

Dinamo se pohvalio: 'Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine!'

Dinamo se pohvalio: 'Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine!'
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo, uz sportski, ima još jedan razlog za slavlje

10.3.2026.
18:52
M.G.
Marko Prpic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je na društvenim mrežama objavio da je ove godine prešao brojku od 50 tisuća članova i prijatelja kluba brže nego ikada u klupskoj povijesti.

"Gotovo 4 mjeseca ranije nego prošle godine! GNK Dinamo upravo je prešao brojku od 50.000 članova i prijatelja kluba - ove godine brže nego ikada u klupskoj povijesti!

'Ovdje pripadaš' nije samo slogan, jer biti član/ica Dinama ne znači samo imati iskaznicu - to je znak vjernosti i pripadnosti najvećem hrvatskom klubu. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj Dinama koji gradimo zajedno", objavi su iz Dinama.

Dinamo je trenutno vodeća momčad na tablici SHNL-a s velikih 10 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, kojega je pobijedio u derbiju u Splitu u prošlom kolu s 3:1.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Brestovac sportsku karijeru zamijenio svijetom marketinga

ClanKlubDinamoHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx