Dinamo se pohvalio: 'Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine!'
Dinamo, uz sportski, ima još jedan razlog za slavlje
Dinamo je na društvenim mrežama objavio da je ove godine prešao brojku od 50 tisuća članova i prijatelja kluba brže nego ikada u klupskoj povijesti.
"Gotovo 4 mjeseca ranije nego prošle godine! GNK Dinamo upravo je prešao brojku od 50.000 članova i prijatelja kluba - ove godine brže nego ikada u klupskoj povijesti!
'Ovdje pripadaš' nije samo slogan, jer biti član/ica Dinama ne znači samo imati iskaznicu - to je znak vjernosti i pripadnosti najvećem hrvatskom klubu. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj Dinama koji gradimo zajedno", objavi su iz Dinama.
Dinamo je trenutno vodeća momčad na tablici SHNL-a s velikih 10 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, kojega je pobijedio u derbiju u Splitu u prošlom kolu s 3:1.
