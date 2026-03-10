Nenad Bjelica ima novi tim: 'Dobrodošao u obitelj'

TKO NAKON SOPIĆA? /
Osijek se upravo lomi između ova dva trenera, a samo jedan će biti trajno rješenje
Bjelica je posljednji angažman imao u zagrebačkom Dinamu
Hrvatski nogometni trener Nenad Bjelica je novi član tima Niagara Sports Agencyja, poznate menadžerske agencije, na čijem je čelu najpoznatiji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara.
"Dobrodošao u Niagara obitelj", objavila je agencija na Instagramu uz fotografiju Bjelice.
Bjelica, jedan od najpoznatijih hrvatskih trenera, posljednji je angažman imao u zagrebačkom Dinamu, kojega je napustio krajem prosinca 2024. godine.
