SLUŽBENO /

Nenad Bjelica ima novi tim: 'Dobrodošao u obitelj'

Nenad Bjelica ima novi tim: 'Dobrodošao u obitelj'
Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Bjelica je posljednji angažman imao u zagrebačkom Dinamu

10.3.2026.
18:22
M.G.
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatski nogometni trener Nenad Bjelica je novi član tima Niagara Sports Agencyja, poznate menadžerske agencije, na čijem je čelu najpoznatiji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara.

"Dobrodošao u Niagara obitelj", objavila je agencija na Instagramu uz fotografiju Bjelice.

Bjelica, jedan od najpoznatijih hrvatskih trenera, posljednji je angažman imao u zagrebačkom Dinamu, kojega je napustio krajem prosinca 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Brestovac sportsku karijeru zamijenio svijetom marketinga

 

 

