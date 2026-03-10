FREEMAIL
JAO /

Tudoru se ne piše dobro: Procurilo što mu žele napraviti, ovo je sramotno

Tudoru se ne piše dobro: Procurilo što mu žele napraviti, ovo je sramotno
Foto: John Walton/PA Images/Profimedia

Tudor je preuzeo Tottenham prije manje od mjesec dana

10.3.2026.
21:23
M.G.
John Walton/PA Images/Profimedia
Igor Tudor dobit će vrlo brzo otkaz u Tottenhamu, engleskom velikanu koji se ove sezone bori za ostanak u Premier ligi, objavili su engleski mediji.

Tudor je Spurse preuzeo 14. veljače i dobio je zadatak stabilizirati momčad i osigurati ostanak u ligi, no umjesto toga, kriza se produbila. Porazi u londonskim derbijima protiv Arsenala (1:4), Fulhama (1:2) i Crystal Palacea (1:3) ostavili su Spurse na 16. mjestu, sa samo jednim bodom više od zone ispadanja. 

U Tottenhamu su stoga donijeli odluku da će raskinuti suradnju s Tudorom nakon manje od mjesec dana, a za njegovog nasljednika postaviti Thiaga Mottu, trenera kojeg je upravo Tudor zamijenio u Juventusu prošle godine.

Vijest o Tudorovoj smjeni objavljena je prije gostujuće utakmice Tottenhama s Atletico Madridom u Ligi prvaka, a britanski mediji poput The Telegrapha pišu da je taj susret samo "odgoda izvršenja" te da čak i pozitivan rezultat u Španjolskoj teško može spasiti njegov posao.

