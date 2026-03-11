Sve više legendarnih nogometaša razmišlja kao Marcelo: 'Ma ne gledam više nogomet, ne da mi se'

Marcelo, brazilska legenda Real Madrida, ostavila je neizbrisivi trag kao po mnogima jedan od najboljih lijevih bekova svog vremena, a možda i puno više od toga.

Kao bek za Španjolsku između 2007. i 2022., Brazilac je osvojio sve, a što se tiče njegove uloge u pomaganju djeci, kaže da je tamo kako bi "pokušao dati savjet, objasniti neke stvari, podijeliti svoja iskustva s njima kako bi razumjeli kako je biti nogometaš", nešto što u njemu izaziva "osjećaj nostalgije".

"Kad vidim djecu, kao da mi se vrti film u glavi. Volio bih da je u moje vrijeme bio netko s puno iskustva tko je proživio toliko toga u klubu velikom poput Real Madrida da mi može reći 'hej, Marcelo, učini ovo, bit će bolje, nemoj ovo jesti'", rekao je u intervjuu za As.

Međutim, Marcelo je nepokolebljiv kada ga pitaju je li prelazak s mentora na trenera ideja koju je spreman razmotriti:

"Ne."

Zašto? Ne bi li tako talentirani igrač, s iskustvom na elitnoj razini, koji također pokazuje interes za nogometni razvoj mladih igrača, imao smisla?

"Ne da mi se. Nemam pojma o taktici", odgovara.

Marcelo je s Real Madridom osvojio pet naslova Lige prvaka, možda i najupečatljiviji od svih, La Décimu, s Carlom Ancelottijem, sada izbornikom Brazila. Ali unatoč ovom jedinstvenom iskustvu, Marcelo ne može točno odrediti koja kvaliteta čini Don Carla tako posebnim.

"Vrlo je teško reći koje su Ancelottijeve kvalitete; nisam trener. Što se tiče njegove osobnosti, on je baš onakav kakav biste očekivali, vrlo pristupačan i stvarno dobar lik."

Kad gleda Real Madrid kako igra, razmišlja samo kao navijač. "Pa, ne znam. Budući da trenutno ne gledam nogomet, ne mogu ga analizirati. Radim puno stvari. Volim s vremena na vrijeme gledati filmove, kazalište, modu. Glumac sam, producent sam, puno sam toga. Nogomet je sada na marginama. Zašto bih nastavio gledati nogomet? Jednostavno više nemam volje."