Sve više legendarnih nogometaša razmišlja kao Marcelo: 'Ma ne gledam više nogomet, ne da mi se'
'Budući da trenutno ne gledam nogomet, ne mogu ga analizirati'
Marcelo, brazilska legenda Real Madrida, ostavila je neizbrisivi trag kao po mnogima jedan od najboljih lijevih bekova svog vremena, a možda i puno više od toga.
Kao bek za Španjolsku između 2007. i 2022., Brazilac je osvojio sve, a što se tiče njegove uloge u pomaganju djeci, kaže da je tamo kako bi "pokušao dati savjet, objasniti neke stvari, podijeliti svoja iskustva s njima kako bi razumjeli kako je biti nogometaš", nešto što u njemu izaziva "osjećaj nostalgije".
"Kad vidim djecu, kao da mi se vrti film u glavi. Volio bih da je u moje vrijeme bio netko s puno iskustva tko je proživio toliko toga u klubu velikom poput Real Madrida da mi može reći 'hej, Marcelo, učini ovo, bit će bolje, nemoj ovo jesti'", rekao je u intervjuu za As.
Međutim, Marcelo je nepokolebljiv kada ga pitaju je li prelazak s mentora na trenera ideja koju je spreman razmotriti:
"Ne."
Zašto? Ne bi li tako talentirani igrač, s iskustvom na elitnoj razini, koji također pokazuje interes za nogometni razvoj mladih igrača, imao smisla?
"Ne da mi se. Nemam pojma o taktici", odgovara.
Marcelo je s Real Madridom osvojio pet naslova Lige prvaka, možda i najupečatljiviji od svih, La Décimu, s Carlom Ancelottijem, sada izbornikom Brazila. Ali unatoč ovom jedinstvenom iskustvu, Marcelo ne može točno odrediti koja kvaliteta čini Don Carla tako posebnim.
"Vrlo je teško reći koje su Ancelottijeve kvalitete; nisam trener. Što se tiče njegove osobnosti, on je baš onakav kakav biste očekivali, vrlo pristupačan i stvarno dobar lik."
Kad gleda Real Madrid kako igra, razmišlja samo kao navijač. "Pa, ne znam. Budući da trenutno ne gledam nogomet, ne mogu ga analizirati. Radim puno stvari. Volim s vremena na vrijeme gledati filmove, kazalište, modu. Glumac sam, producent sam, puno sam toga. Nogomet je sada na marginama. Zašto bih nastavio gledati nogomet? Jednostavno više nemam volje."