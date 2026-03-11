FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ESKALACIJA NA MORU /

Ovo je akcija Amerikanaca u kojoj je uništeno 16 iranskih brodova

Dvanaesti dan rata u Iranu obilježen je eskalacijom na moru. Pogođena su najmanje tri broda u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska objavila je da je "eliminirala" 16 iranskih brodova za polaganje mina u tom području.

Istodobno, Međunarodna agencija za energiju dogovorila je najveće oslobađanje strateških rezervi nafte u svojoj povijesti. Prvi put stižu vijesti i o novom Ajatolahu. Više u prilogu.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.3.2026.
19:30
Ana Mlinarić
IranSadRatIzrael
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx