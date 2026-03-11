Ovo je akcija Amerikanaca u kojoj je uništeno 16 iranskih brodova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ESKALACIJA NA MORU /

Dvanaesti dan rata u Iranu obilježen je eskalacijom na moru. Pogođena su najmanje tri broda u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska objavila je da je "eliminirala" 16 iranskih brodova za polaganje mina u tom području.

Istodobno, Međunarodna agencija za energiju dogovorila je najveće oslobađanje strateških rezervi nafte u svojoj povijesti. Prvi put stižu vijesti i o novom Ajatolahu. Više u prilogu.