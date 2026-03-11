Jedno muško ime vlada Hrvatskom još od početka stoljeća, a nakon 10 godina Mia više nije prva

Ivana i Tomislav - nekad popularna i sveprisutna imena očito su izašla iz mode. Jer danas su najpopularnija imena u Hrvatskoj Nika i Luka. Prema najnovijim podacima lani je rođeno više od 600 Luka i gotovo 400 Nika.

Svako ime ima svoju priču – i upravo takva imena prošle su godine birali roditelji za 16.077 novorođenih djevojčica u Hrvatskoj. Uz njih je rođeno i 16.914 dječaka, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Nakon deset godina dominacije, Mia više nije najpopularnije ime. Nika je nova broj jedan i ima ih 372. Slijedi Mia kojih je 355, dok je na trećem mjestu Rita, njih 353. U samom vrhu nalaze se i Lucija te Marta, koje godinama zadržavaju visoke pozicije na ljestvici popularnosti. Iza njih su imena poput Mila, Ema, Eva i Sara koja su također čest izbor među roditeljima.

Magdalena iz Dugog Sela kaže da među prijateljicama ima nekoliko djevojčica s najpopularnijim imenima. “Imam svoje prijateljice, jedna se zove Lana, a jedna Lara”, kaže “imam i tri Mije.”

Luka i Jakov drže prva dva mjesta već nekoliko godina, a ime Luka zapravo je najpopularnije još od početka 21. stoljeća. U 2025. U Hrvatskoj je 622 novih Luka i 514 Jakova. U vrhu ljestvice su i Toma (441), David (398) i Niko (384), dok se među čestim imenima nalaze Ivan, Mateo, Roko i Matej.

Ivona Vlahović iz Zagreba kaže da su ona i partner odluku donijeli jednostavno – uspoređujući popise. “Na papir smo stavili imena i na oba popisa našao se Niko. I eto, Niko sada ima šest mjeseci.”

Kod Marinele Medvedec iz Krapine ime je došlo iz posebnog životnog trenutka. “Rodila se prije vremena, baš na tatin rođendan. Kako smo bili veseli i malo zabrinuti, dobila je ime Darija, po tati.”

U Dugom Selu odluku je donio stariji brat. “Brat je inzistirao da se zove Magdalena i nismo mogli mijenjati”, kaže majka Valentina.

Ivana Marić iz Benkovca sina je nazvala po biblijskoj tradiciji. “Gabriel, po anđelu Gabrijelu.”

'U modi je spoj tradicije i popularne kulture'

Trenutačno je, kaže jezikoslovac i onomastičar Domagoj Vidović, u modi zanimljiv spoj tradicije i popularne kulture. „Roko se, primjerice, vratio u modu, iako je to zapravo dalmatinsko ime. Među prvih 50 su i Duje, Maro i Mauro. Cvita je također dalmatinsko ime, a Rita je svetačko ime koje je bilo popularno još u 17. i 18. stoljeću – i sada se ponovno vraća. Vidim da su se vratili i Liam i Noel, a i sportaši imaju utjecaj – Ivano se ponovno pojavljuje, a sigurno i Luka Modrić utječe na popularnost imena.“

Popularnost imena mijenja se iz desetljeća u desetljeće. Veći dio 20. stoljeća vrh ljestvice držali su Ivan i Marija, no danas su ta imena nešto niže – Ivan je oko vrha liste, dok je Marija pala iz prvih deset.

U 60-ima je, primjerice, među najpopularnijima bilo ime Željko, dok su 70-e obilježile Ivane.

Ako je suditi prema dosadašnjim statistikama, Luka ostaje ime koje roditelji u Hrvatskoj biraju i čini se da ga je teško svrgnuti s vrha.