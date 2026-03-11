FREEMAIL
LOV NA RABUZINA /

Kuglice su odlučile: Izvučeni su parovi polufinala Kupa

Kuglice su odlučile: Izvučeni su parovi polufinala Kupa
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Polufinala su na rasporedu 7. i 8. travnja

11.3.2026.
11:23
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Hrvatski nogometni kup došao je do svog takozvanog final foura. Ostale su još samo četiri momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce

Nakon što je u utorak Slaven Belupo nakon jedanaesteraca izbacio Lokomotivu saznali smo i posljednjeg putnika u poluzavršnicu, a u srijedu je održan i ždrijeb. Kuglice su spojile prošlogodišnje finaliste Rijeku i Slaven Belupo dok će u drugom polufinalu igrati Gorica i Dinamo.

Polufinala su na rasporedu 7. i 8. travnja, a veliko finale će se igrati na osječkoj Opus Areni 13. svibnja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti

