Zelenski otkrio: Ukrajinski timovi dolaze u Zaljev pomoći Amerikancima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski želi da američki predsjednik Donald Trump pojača pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina i da prestane vršiti pritisak na njega da pristane na primirje.

Ukrajinski čelnik izjavio je to tijekom ekskluzivnog intervjua u predsjedničkoj palači u Kijevu za Politico.

Zelenski je rekao da je njegov narod umoran, ali da je moral i dalje visok te da Ukrajinci nisu bili spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji golemih dijelova zemlje na istoku zemlje.

Pozvao je europske čelnike da osmisle Plan B kako bi osigurali dugoročno financiranje Ukrajine i pronašli način da zaobiđu, kako je rekao, "ucjenu" mađarskog premijera Viktora Orbána, koji koči obećani zajam EU-a od 90 milijardi eura.

Ništa bez američkim sigurnosnih jamstava

Govoreći o mirovnim pregovorima, Zelenski je rekao da će Trumpov utjecaj i dalje biti ključan.

"Trebaju nam pregovori. Podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali mislim i vjerujem da Amerikanci zaista žele završiti s ovim ratom. Nadam se da će nam pomoći, ali trebamo veći pritisak na Rusiju, a ne na mene", rekao je.

"Predsjednik Trump mi je rekao: 'Vjerujete li da naša sigurnosna jamstva mogu biti jača od NATO-ovih?' Rekao sam: 'Da, to ovisi o vama za danas. Ovisi o vama, gospodine predsjedniče. Bog vas blagoslovio ako ćemo imati jača sigurnosna jamstva od NATO-a. Ali što će biti nakon vas? A što će biti nakon mene?'“, rekao je Zelenski.

Dodao je da će sigurnosna jamstva zahtijevati odobrenje nacionalnih parlamenata i američkog Kongresa kako bi se osiguralo da ih buduće administracije ne mogu napustiti.

Pomoć Amerikancima u obrani od iranskih dronova

Zelenski je potvrdio da šalje timove stručnjaka za ratovanje dronovima u Zaljev kako bi pomogli američkim saveznicima u regiji da se obrane od iranskih bombardiranja bespilotnim dronovima Shahed koje i Rusija koristi protiv Ukrajine posljednje četiri godine.

Zelenski se nada da će zauzvrat osigurati opskrbu vrhunskih američkih raketa PAC-3 za sustave protuzračne obrane Patriot, ali se također brine da će ih ponestati jer ih američka vojska koristi za obranu Zaljeva.

Ukrajinski predsjednik je rekao da nisu postignuti konačni dogovori i da će svaki pregovor vjerojatno biti delikatan.

'Trump je u pravu'

Priznao je da je Trump bio u pravu kada je rekao da "mrzi" Putina.

"Naravno, mislim da se mrzimo“, rekao je Zelenski. "U tome je [Trump] u pravu. Ne u svemu.“

