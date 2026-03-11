Novi snažni udari: U prijenosu uživo snimili trenutak eksplozije, novi brod pogođen u Hormuškom tjesnacu

Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju sa svojom operacijom protiv Irana nakon onoga što su Pentagon i Iranci na terenu opisali najintenzivnijim zračnim napadima od početka sukoba, unatoč tržišnim okladama da će američki predsjednik uskoro zaustaviti rat.

Pentagon je potvrdio da je u ratu u Iranu do sada ranjeno oko 140 američkih vojnika. Ipak, SAD su zatražile od Izraela da zaustavi napade na iransku energetsku infrastrukturu, stoji u izvješću Axiosa od ponedjeljka.

Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti. Iran je u međuvremenu poručio da je malo vjerojatno da će Teheran nastaviti pregovore sa SAD-om.

Ključni događaji:

Novi val napada na Izrael i zemlje regije

Izrael udario na Hezbollah

Pratite tijek događaja:

Još jedan brod pogođen u Hormuškom tjesnacu

7.40 - Nepoznati projektil pogodio je drugi brod u strateški važnom Hormuškom tjesnacu koji graniči s Iranom, uzrokujući požar na plovilu. U tijeku je evakuacija posade, objavila je u srijedu britanska Pomorska trgovinska služba.

Ranije u srijedu, agencija je izvijestila o još jednom napadu na kontejnerski brod 25 nautičkih milja (29 milja) sjeverozapadno od emirata Ras Al Khaimah.

Kao odgovor na američke i izraelske napade, Iran je efektivno zatvorio tjesnac i napao najmanje 10 brodova koji su pokušali proći njime.

Izraelski napad na središte Bejruta

7.16 - Nakon izvješća o izraelskom napadu na centar Bejruta u Libanonu, AFP je izvijestio da je pogođena stambena zgrada i obližnji automobili.

Libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) izjavila je da je "neprijatelj ciljao stan u području Aisha Bakkar" u središnjem Bejrutu, gusto naseljenoj četvrti blizu jednog od najvećih gradskih trgovačkih centara.

U prijenosu uživo na AFPTV-u prikazan je zvuk zračnog napada nakon čega je uslijedila eksplozija u višekatnici.

SAD: Uništili smo 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Hormuškog tjesnaca

6.42 - Američka vojska tvrdi da je napala i uništila 16 iranskih plovila za postavljanje mina u blizini Hormuškog tjesnaca usred izvješća da je Iran počeo postavljati eksplozivne naprave u strateški važnom plovnom putu.

Pozivajući se na obavještajne izvore, CNN je u utorak izvijestio da je Iran posljednjih dana postavio nekoliko desetaka mina u tjesnacu i da ima mogućnost postaviti još stotine. Više čitajte OVDJE.

Pogođen kontejnerski brod u Hormuškom tjesnacu

6.20 - Britanska pomorska promatračka služba izvijestila je da je nepoznati projektil pogodio kontejnerski brod u blizini Hormuškog tjesnaca na 46 kilometara od obale UAE-a.

Zapovjednik plovila rekao je da je oštećeno, ali da su svi članovi posade sigurni i na broju, prema podacima britanske Pomorske trgovinske operacije (UKMTO), prenosi BBC.

Detalji o razmjerima štete nisu poznati, a britanske vlasti istražuju incident.

Iranski šef policije upozorava prosvjednike: 'Prsti su na okidaču'

6.15 - Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne prosvjeduju za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike.

"Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom“, rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. "Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ "Sve naše snage imaju prste na okidaču“, dodao je šef policije.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade. Izrael i Sjedinjene Američke Države vode „povijesni rat za slobodu“, napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu.

"Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu“, napisao je Netanyahu, dodajući: "Tražili ste pomoć i pomoć je stigla".

Američki predsjednik Donald Trump također je više puta poticao Irance da američko-izraelske napade vide kao priliku za svrgavanje vodstva u Teheranu.

Ranije ove godine sigurnosne snage u Iranu nasilno su suzbile prosvjede. Tijekom noći 8. i 9. siječnja sigurnosne snage ubile su gotovo 6.500 prosvjednika, prema istraživanju američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA). Vjeruje se da je više od 50.000 ljudi uhićeno.

Novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i zemlje Zaljeva

6.10 - Iranske oružane snage pokrenule su novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i nekoliko država Zaljeva.

U Izraelu su rakete ili presretnute ili su pale u nenaseljena područja, izvijestile su rano u srijedu novine The Times of Israel.

Iranska novinska agencija Tasnim, koja je bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), opisala je taj napad kao najteži val napada od početka rata.

Saudijsko Ministarstvo obrane priopćilo je da je sedam balističkih raketa i sedam dronova presretnuto u različitim dijelovima zemlje.

U Kuvajtu je Ministarstvo obrane objavilo da su presretnuta četiri drona, dok se još jedan srušio na otvorenom terenu.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu.

Izrael napao ciljeve Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta

6.05 - Izraelska vojska u srijedu ujutro priopćila je da je ponovno napala položaje Hezbollaha u Libanonu.

Napadi su bili usmjereni na infrastrukturu u južnom predgrađu glavnog grada Bejruta, poznatom kao Dahieh, priopćila je vojska. Taj se dio smatra uporištem šijitskog pokreta Hezbollah.

Hezbollah je prije otprilike tjedan dana ponovno započeo raketne napade na Izrael kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je dovelo do velikih izraelskih udara u Libanonu.

Prema službenim podacima iz Bejruta, dosad je eskalacija nasilja u Libanonu prisilila gotovo 760.000 ljudi na preseljenje.

