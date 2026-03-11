Tajne luksuza! Ovako izgleda ranč čovjeka o kojem priča cijeli svijet: Prodaje se za 27,5 mil. dolara

Ogromni ranč Zorro u američkoj saveznoj državi New Mexico ponovno je u središtu pozornosti javnosti. Riječ je o imanju koje je pripadalo Jeffreyju Epsteinu, a koje se prostire na tisućama hektara zemljišta i uključuje luksuznu vilu te brojne dodatne objekte. Posljednjih godina ranč je više puta bio predmet istraga američkih vlasti, a sada je ponovno privukao pozornost jer je stavljen na prodaju za čak 27,5 milijuna dolara. U galeriji pogledajte kako izgleda imanje koje je godinama bilo obavijeno brojnim kontroverzama.