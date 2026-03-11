Luka Dončić prolazi kroz bračnu dramu: Evo što bivša zaručnica traži, jednu kćer nije ni upoznao?!

Slovenski košarkaš Luka Dončić potvrdio je za ESPN da je prekinuo vezu sa zaručnicom Anamaria Goltes te da vodi pravnu bitku za skrbništvo nad njihove dvije kćeri.

Istaknuo je kako mu je dobrobit djece prioritet.

„Volim svoje kćeri više od svega. Pokušavao sam da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Raskid je bila teška odluka, no sve što radim je zbog njihove sreće“, rekao je Dončić.

Prema pisanju TMZ, Goltes je zatražila alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova. Izvori navode i da je Dončić stariju kćer Gabrielu vidio samo nekoliko puta, dok mlađu Oliviju, rođenu krajem 2025., navodno još nije upoznao.

Košarkaš Los Angeles Lakers tvrdi da je cijelo vrijeme financijski uzdržavao obitelj te da želi češći kontakt s djecom. Krajem veljače podnio je zahtjev slovenskom sudu za hitan susret s kćerima.

Dončić i Goltes bili su u vezi od 2016., a zaručili su se u srpnju 2023. godine.