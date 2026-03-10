Je li ovo najluđa utrka ikad? Pokušajte se ne nasmijati na ove fotografije

Deseci natjecatelja unatoč prohladnom ožujskom vremenu sudjelovali su u jednoj od najneobičnijih britanskih utrka: UK Wife Carrying Race (u prijevodu "Utrka nošenja supruga") održanoj u Dorkingu. Na stazi dugoj 380 metara sudionici su morali nositi svoje “supruge” preko brda, preskakati bale sijena i izdržati vodu kojom su ih polijevali gledatelji.

Iako tradicionalni skandinavski sport podrazumijeva da muškarci nose svoje supruge, britanska verzija utrke mnogo je fleksibilnija – natjecatelji mogu nositi bilo koju odraslu osobu tešku najmanje 50 kilograma, bez obzira na spol ili odnos. Najčešća tehnika bila je tzv. “estonski zahvat”, u kojem osoba koju se nosi visi naopako na leđima natjecatelja.

Pobjedu su ove godine odnijeli Finci Teemu i Jatta, koji su stazu prošli za 1:45,5 i postavili novi rekord, osvojivši bačvu lokalnog piva kao nagradu. Drugo mjesto zauzeli su Edward Nash i Kathryn Knight, koji će u srpnju predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na Svjetskom prvenstvu u nošenju supruga u Finskoj. Ova neobična disciplina potječe upravo iz Finske, a posljednjih godina proširila se i na druge zemlje poput SAD-a, Njemačke i Indije. Britanska verzija utrke održava se od 2008. godine i svake godine privlači sve više znatiželjnika i natjecatelja.