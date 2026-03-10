FREEMAIL
ČUPAVI PRIJATELJI /

Ovo su vaše fotografije: Poznati po bujnom krznu i temperamentu najslađi su kradljivci čarapa

Ovo su vaše fotografije: Poznati po bujnom krznu i temperamentu najslađi su kradljivci čarapa
Foto: Facebook
1 /51
Pomeranac je minijaturna pasmina psa prepoznatljiva po bujnom krznu, temperamentu i izraženoj osobnosti. Unatoč izgledu koji podsjeća na plišanu igračku, riječ je o psu koji je mnogo više od kućnog ljubimca za ukras.

Kao povijesna zanimljivost, dva od tri psa koja su preživjela potonuće Titanica bili su pomeranci. Ovoj pasmini bile su naklonjene i brojne povijesne ličnosti, poput Mozarta i Michelangela, čiji je pomeranac navodno bio uz njega tijekom oslikavanja Sikstinske kapele.

Poslali ste nam brojne fotografije vaših pomeranaca, a mi smo teška srca izdvojili njih 50. U galeriji pronađite svog ljubimca!

10.3.2026.
12:32
Magazin.hr
